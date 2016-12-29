29.12.2016 11:50 Karaloğlu, EXPO 2016 Flora Esintisi sergisini gezdi

Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun eşi Sevim Karaloğlu, Antalya Olgunlaşma Enstitüsünün EXPO 2016 Flora Esintisi Sergisi'ni gezdi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun eşi Sevim Karaloğlu, Antalya Olgunlaşma Enstitüsünün EXPO 2016 Flora Esintisi Sergisi'ni gezdi.



Sevim Karaloğlu, beraberindekilerle Kaleiçi'nde yer alan Antalya Olgunlaşma Enstitüsünün EXPO 2016 Flora Esintisi Sergisi'ni gezerek Enstitü Müdürü Emine Erkal'dan bilgi aldı.



Türk el sanatlarının seçkin örneklerini yurt içi ve yurt dışında tanıtan, bu alanda sanatsal ağırlıklı eğitim ve üretim çalışmalarını birlikte sürdüren Enstitünün konuk odası, araştırma, tasarım ve üretim ile tanıtım ve pazarlama alanlarını gezen Sevim Karaloğlu'na Türkiye'de örnek butik, eğitim, üretim anlayışının tanıtımı yapıldı.

