Beşiktaş Sompo Japan karşısında seriyi 4-0'a getirerek Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nda şampiyonluğa uzanan Fenerbahçe'de Başantrenör Zeljko Obradovic, karşılaşmanın ardından 'Şampiyonluğa uzanan karakterli oyuncu grubumu tebrik ediyorum' dedi.

Beşiktaş Sompo Japan karşısında seriyi 4-0'a getirerek Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nda şampiyonluğa uzanan Fenerbahçe'de Başantrenör Zeljko Obradovic, karşılaşmanın ardından "Şampiyonluğa uzanan karakterli oyuncu grubumu tebrik ediyorum" dedi.

Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında sözlerine Beşiktaş'ı tebrik ederek başlayan Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, "Beşiktaş müthiş bir sezon geçirdi. Finalde olmayı kesinlikle hak ettiler ve bütün sezon boyunca çok güzel basketbol oynadılar. 4 maç da bizim için çok zordu. Özellikle burada oynadığımız maçlar çok zordu. Buradaki 2 maçın da sonucu çok daha farklı olabilirdi. Bugün herhalde en iyi basketbollarını oynadılar. Kazanmaya da çok yakındılar. Kazansalar seriyi devam ettireceklerdi" dedi.



"ÖNÜMÜZDEKİ SEZONUN PLANLAMASINI YAPACAĞIZ"

Çok mutlu olduğunu söyleyen Obradovic, "Çünkü sonuna kadar savaşan oyunculara sahibim. 2 gün önce de sonuna kadar savaştılar. Özellikle takımımla gurur duyuyorum. Euroleague şampiyonluğunun ardından konsantrasyon kaybetmeden lig şampiyonluğuna uzandık. En yorgun anlarda bile bir yolunu bularak çok iyi basketbol oynuyorlar. Play-Off'ta 4-0'a ulaşmak gerçekten çok zor bir şey. Oyuncular çok güzel bir tatili hak ettiler. Biz de başkan'la beraber yeni sezonun hazırlıklarına başlayacağız. Bize güvenen başkanımız, yönetim kurulu üyeleri, ofis çalışanları ve tüm taraftarlara teşekkür ediyorum. Çünkü hepsi bu başarının bir parçası. Bütün olan her şeyde tek hoşuma gitmeyen taraftarsız maçların oynanması. Kim olursa olsun taraftar olmalı. Gelecekte taraftarların olması için elimizden geleni yapmalıyız" diyerek sözlerini tamamladı.

(Bozhan Memiş - Doğan Gündoğdu /İHA)