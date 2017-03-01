Karakola saldırı: 37 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de polis karakoluna yönelik bombalı saldırıda 37 kişi yaralandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de polis karakoluna yönelik bombalı saldırıda 37 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, patlayıcı yüklü bir araç, başkent Kabil'in batısındaki polis karakolunu hedef aldı. İHA'ya açıklama yapan Kabil Polisi Asayiş Müdürü Feridun Ubaidi, "Olay, polis karakoluna yakın yerde gerçekleşti" dedi. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Wahidullah Majroh "Şu ana kadar 37 yaralı hastanelere sevk edildi" ifadelerini kaydetti.

Görgü tanığı Zmarai ise, "Olay yerinden yaklaşık 25 metre uzaktayken patlama dalgası beni yere düşürdü. Her taraf duman ve tozdu" diye konuştu. Patlamayı Taliban üstlendi.

