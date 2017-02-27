Karakola intihar saldırısı son anda önlendi

Cezayir'in doğusundaki Konstantin kentinde bir karakola saldırı gerçekleştirmek isteyen canlı bomla, polisler tarafından etkisiz hale getirildi. Olayda 2 polis yaralandı.
Cezayir'in doğusundaki Konstantin kentinde bir karakola saldırı gerçekleştirmek isteyen canlı bomla, polisler tarafından etkisiz hale getirildi. Olayda 2 polis yaralandı. Cezayir'in kuzeydoğusunda bulunan Konstantin kentinde bir karakola gerçekleştirilmek istenen canlı bomba saldırısı önlendi. Polisler patlayıcı kemerine ateş ederek saldırganı etkisiz hale getirirken, olayda 2 polis yaralandı. Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, polislerin kahramanca saldırganı etkisiz hale getirdiği ifade edildi. Ancak saldırganın akıbetine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Patlama nedeniyle kent merkezinde şiddetli bir patlama sesi duyuldu.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.