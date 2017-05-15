Karakol yolunda hain pusu: 1 şehit

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde özel aracıyla karakola giden güvenlik korucusu, bir grup teröristin uzun namlulu silahlarla saldırısına uğradı. Korucu, olay yerinde şehit oldu.
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde özel aracıyla karakola giden güvenlik korucusu, bir grup teröristin uzun namlulu silahlarla saldırısına uğradı. Korucu, olay yerinde şehit oldu. Olay, Dicle ilçesi Gündoğdu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, özel aracıyla karakola seyir halinde olan güvenlik korucusu Ferit Kaçar'ın önü, bir grup PKK'lı terörist tarafından kesilerek, uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda, güvenlik korucusu Kaçar olay yerinde şehit olurken, teröristler arazi şartlarından faydalanarak kaçtı. Bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.
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