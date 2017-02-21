Karadeniz martılarla bir başka güzel

Düzce'nin Karadeniz sahilinde bulunan Akçakoca ilçesinde, sabahın erken saatlerinde binlerce martı denizin üzerini kapladı.

Düzce'nin Karadeniz sahilinde bulunan Akçakoca ilçesinde, sabahın erken saatlerinde binlerce martı denizin üzerini kapladı.

Uzun zamandır böyle görüntülere sahne olmayan Akçakoca sahillerinde sabah sporu yapan vatandaşlar martıları şaşkınlıkla izledi. Balıkçılar, martıların balığın az olduğu dönemlerde dere yataklarının Karadeniz'e döküldüğü yerlerde avlanmak için bir araya geldiklerini belirttiler.

