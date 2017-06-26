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Karadeniz'deki PKK'lı teröristler deşifre oldu
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Karadeniz'deki PKK'lı teröristler deşifre oldu

Terör örgütü PKK'nın Doğu Karadeniz Bölgesindeki grupları deşifre oldu.

Terör örgütü PKK'nın Doğu Karadeniz Bölgesindeki grupları deşifre oldu.
Edinilen bilgilere göre, terör örgütü PKK'nın Giresun kırsalında 5, Trabzon kırsalında ise 4 kişilik grubu olduğu bilgisine ulaşıldı. Bu grupların başında ise "Türk Tarık" kod adlı Barış Öner ve "Cudi Zaza" kod adlı Mehmet Yakışır bulunuyor. Bölgede uzun zamandır bulunan ve bölgeyi iyi bildiği için grupların hareketini sağlayan 'Doğan Serhat' kod adlı Celal Kaya'nın geçtiğimiz yıl askerlerle girdiği çatışmada yaralanması üzerine terörist Mehmet Yakışır'ın bölgedeki gruplara öncülük ettiği öğrenildi.
Başına ödül koyulan teröristlerin de bölgede olduğu biliniyor. Başına 1, 5 milyon TL ödül konulan ve mavi listede yer alan Celal Kaya'nın Karadeniz'de yapılan saldırıların emrini verdiği, 2016 yılında Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde askerle girdiği çatışmada ise yaralandığı biliniyor. 'Yeşil liste' olarak bilinen arananlar listesinin en başında yer alan diğer terörist ise Artvin'in Şavşat ilçesi nüfusuna kayıtlı 'Türk Tarık' kod adlı Barış Öner. Başına 1 milyon TL ödül konulan eli kanlı teröristin geçtiğimiz yıllarda CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldırı düzenlenmesi emrini verdiği ve bizzat yönettiği biliniyor. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede geniş çaplı operasyonlar ve arama tarama faaliyetleri sürdürülüyor.

TERÖRİST HAMDULLAH ZENGİN'İN İFADESİ ÖRGÜTÜN PLANLARINI DEŞİFRE ETTİ
Öte yandan, geçtiğimiz yıl yaralı olarak yakalanan ve ifadesinde örgütün bölgedeki hareketlerini anlatan Hamdullah Zengin'in ifadesine ulaşıldı. Teröristin alınan ifadesinden bazı başlıklar şöyle:
"2012 yılında botla Fırat Nehri'ni Doğan Serhat, Çektar ve Civan adlı örgüt üyeleriyle geçtim. Kurtbeli denilen bölgeyi geçerek, Alucra üzerinden Giresun kırsalına ulaştık. Burada ise bizi 3 örgüt üyesi daha bekliyordu, onlar da Server, Serdem ve Roni kod adlı örgüt mensuplarıydı. Daha sonra ise Ferhat, Şiyar, Adil, Bahtiyar kod adlı 4 örgüt üyesi bizim bulunduğumuz bölgeye geldi. Biz Giresun'da, diğer grup Gümüşhane kırsalına geçti."
Bir süre bölgede sessiz kaldıklarını belirten Hamdullah Zengin, "2015 yılında Karadeniz'e dönmek için Cudi, Adil, Agir, Rodi, Celal ve Delal kod adlı örgüt üyeleriyle birlikte Kemah bölgesine ulaştık. Burada örgüt üyelerinin yanında bir hafta kaldık. Üç örgüt üyesi Giresun'a geçti. Daha sonra Celal, Agit ve Civan kod adlı örgüt üyeleriyle birlikte 20 gün yürüyerek Giresun'a ulaştık. Daha önceki grupla buluştuk. Şehit Hebat noktasında Doğan Serhat, Civan, Çektar, Celal ve Delil ile birlikte kış üstlenmesini yaptık" dedi.
2016 yılı Mayıs ayında Çaldağ Jandarma Karakolu baskınında şehit düşün Astsubay Başçavuş Zafer Çalışkan'ın şehit edilmesini de ifadesinde anlatan Hamdullah Zengin, "Doğan Serhat kod adlı örgüt üyesi ile birlikte Hebat bölgesinde kaldık. Civan, Çektar, Celal ve Delil Giresun doğu bölgesinde görevlendirildi. Bu grup Çaldağ Karakol Komutanına saldırdı. Mayıs ayı sonunda Mazlum ve Türk Tarık kod adlı örgüt üyeleri yanımıza geldi. Mazlum bize Karadağ bölgesinde pusuya düştüklerini, üç arkadaşlarını kaybettiklerini söyledi. Biz bölgede zorlandığımız için geri dönmek istedik. Giresun-Refahiye üzerinden geri dönerken Koçgiri grubuyla karşılaştık. Daha sonra Fırat üzerinden karşıya geçerken askerler ateş açtı. Yaralandım. Bir süre kaçtıktan sonra yakalandım" ifadelerini kullandı.
(Resul Yanbul / İHA)

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