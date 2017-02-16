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Karadeniz'de terörist avı
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Karadeniz'de terörist avı

Mesudiye Asayiş Komando Bölüğü ile Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat (PÖH) birlikleri, kırsal alanları didik didik tarayarak teröristlere göz açtırmıyor.

Mesudiye Asayiş Komando Bölüğü ile Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat (PÖH) birlikleri, kırsal alanları didik didik tarayarak teröristlere göz açtırmıyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 22 derece olarak ölçüldüğü Mesudiye'de bölücü terör örgütünün barınma amaçlı sızma yapabileceği bölgelerde arazi arama-tarama faaliyetlerini sürdüren güvenlik güçleri tarafından arazi tatbikatı icra edildi.
Her zaman, her noktada göreve hazır olan Mesudiye Asayiş Komando Bölüğü ile Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat (PÖH) birlikleri, tüm olumsuz hava şartlarına rağmen düzenlenen tatbikatlarla harekat kabiliyetini geliştirirken, yapılan tatbikatta da tam not aldı.

DRONE DA KULLANILDI
Ordu İl Emniyet Müdürü Suat Çelik ile İl Jandarma Komutanı Albay Sedat Sarıkaya komutasında haftada 2 kez gerçekleştirilen arazi tatbikatında insansız hava aracı drone de kullanıldı.
Sabah saatlerinde başlayan, gece geç saatlere kadar süren ve nefes kesen operasyonlarda, güvenlik güçleri Karadeniz'de teröre geçit verilmeyeceğini bir kez daha gösterdi.

"KARADENİZ HALKI, TERÖRE GEÇİT VERMİYOR"
Mesudiye kırsalı ve yaylalarında, Ordu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Mesudiye Asayiş Komando Bölük Komutanlığı komandoları ve Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri tarafından -22 dereceyi bulan soğuk havada ve yoğun karda bölücü terör örgütünün kış üstlenmesine yönelik operasyonlar düzenlediğini belirten Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, şu açıklamada bulundu: "Dosta güven, düşmana korku salan bu kahramanlarımız, hayatlarını ortaya koyarak bizlerin güvenliği ve huzuru için terörle mücadele ediyorlar. Karadeniz halkı, teröre geçit vermiyor. Karadeniz halkının istihbarat başta olmak üzere güvenlik güçlerimize her türlü desteği var. Çevrede gördüğü şüpheli durumları, güvenlik birimlerimize anında bildiriyor. Millet olarak birlik ve beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece Türkiye'de terör ve terörist kalmayacaktır. Kış şartlarında güvenlik güçlerimiz eğitim yapıyor. Hangi şartlar olursa olsun jandarma ile polis özel harekatımızın daima hazır olması gerekiyor. Bir kış üstlenmesi, barınma gibi bir şeyle karşılaşırlarsa da gereğini yapmak üzere biz buradayız diyorlar. Bizler, yataklarımızda rahat yatıyorsak, şanlı bayrağımız gönderinde özgürce dalgalanıyorsa, ezanlarımız okunuyorsa, bunları bu kahramanlarımıza borçluyuz. Kendilerine çok teşekkür ediyorum."
(Metin Akyürek / İHA)

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