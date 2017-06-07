Karadağ bayrağı NATO Genel Merkezine asıldı

NATO'nun 29'uncu üyesi olan Karadağ'ın bayrağı, düzenlenen törenle NATO merkezlerinde göndere çekildi.

NATO'nun 29'uncu üyesi olan Karadağ'ın bayrağı, düzenlenen törenle NATO merkezlerinde göndere çekildi.

Karadağ'ın NATO üyeliği tüm müttefiklerinin onayını almasının ardından pazartesi günü resmiyet kazanmıştı. İttifakın 29'uncu üyesi olan Karadağ için, Brüksel'deki NATO karargahı önünde tören düzenlendi. Karadağ Cumhurbaşkanı Filip Vujanovic ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de katıldığı törende Karadağ bayrağı karargah önünde göndere çekildi. Törenle birlikte Karadağ bayrağı, Brüksel'deki yeni NATO karargahı, Müttefik Dönüşüm ve Komutanlığı ve Müttefik operasyonlar Komutanlığı'nda diğer NATO üyesi ülkelerinin bayrağı yanında dalgalanmaya başladı.

Stoltenberg törende gerçekleştirdiği konuşmasında, tarihi bir olay için bir araya geldiklerini kaydederek, birkaç dakika sonra Karadağ bayrağının NATO karargahından ve diğer merkezlerinde dalgalanacağını bildirdi. Bugünden itibaren 29 bayrağın bir arada dalgalanacağını ve birlik ve dayanışmayı temsil ettiğini belirten NATO Genel Sekreteri, "Biz değeler topluluğuyuz. Karadağ'ın bu topluluğa katılmasından memnuniyet duyuyoruz. Karadağ burada olabilmek için uzun yollardan geçti. " dedi. Karadağ'ın NATO'ya katılımının bağımsızlığını kuvvetlendireceğini aktaran Stoltenberg, "Bugünden itibaren 28 müttefik, 28 dostunuz var. Her yeni üye NATO'yu siyasi ve askeri olarak güçlü ve daha etkili kılıyor" dedi.

Törenin ardından fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. Karadağ meclisi Nisan ayında NATO üyeliğine ilişkin protokolü onaylamıştı. Protokolün imzalanmasının ardından Rusya, Karadağ'ın NATO üyeliğine karşı çıkmıştı.

