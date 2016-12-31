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Karacakılavuz dokumaları dünyaya açılıyor
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Karacakılavuz dokumaları dünyaya açılıyor

Süleymanpaşa Belediyesi ve Tasarım Vakfı işbirliği ile Karacakılavuz Mahallesinde özel bir proje hayata geçiriliyor. Geleneksel Karacakılavuz el dokumalarını modern tasarımlarla buluşturmayı amaçlayan proje ile bölge kadınlarına üretime katılma ve gelir elde etme imkanı sunulacak.

Süleymanpaşa Belediyesi ve Tasarım Vakfı işbirliği ile Karacakılavuz Mahallesinde özel bir proje hayata geçiriliyor. Geleneksel Karacakılavuz el dokumalarını modern tasarımlarla buluşturmayı amaçlayan proje ile bölge kadınlarına üretime katılma ve gelir elde etme imkanı sunulacak.

2013 yılında kurulan Tasarım Vakfı'nın hayvancılık ve eko-turizm temelli olarak Tekirdağ Süleymanpaşa'da gerçekleştirmek istediği dev projenin bir ayağı olan ve el dokumacılığı kültürünü yaşatarak gelecek nesillere aktarmayı hedefleyen proje kapsamında, geleneksel teknikler ve motifler modern tasarımlarla bir araya getirilecek. Ortaya çıkan ürünler Türkiye ve dünyanın önemli fuarlarında sergilenecek.

Tasarım Vakfı'nın projesiyle gelenek geleceğe taşınıyor

Projenin üretim ayağını Karacakılavuzlu kadınlar gerçekleştirirken, pazarlama ve satış ayağı Tasarım Vakfı'nın sorumluluğunda olacak.

Karacakılavuz dokumacılığının gelecek nesillere aktarılmasına çok önem verdiklerini ifade eden Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Gülferah Güral, "Karacakılavuz dokumaları bizim en önemli kültürel değerlerimizden biri ve biz bu kültürü yaşatmalıyız. Geleneksel çizgiyi yitirmeden modern dünyanın ihtiyaçlarına yanıt verebilecek ürünlere yönelerek bu mirası hak ettiği yere getirebileceğimize inanıyoruz. Bu nedenle Tasarım Vakfı'nın bize sunduğu bu projeye destek veriyoruz. Kadınlarımızın el emeğinin bu projeyle karşılığını bulacağına inanıyoruz. Bu projeyle gelenek geleceğe taşınacak" diye konuştu.

Tasarımcı Şenay Akkurt'tan Karacakılavuzlu kadınlara eğitim

Proje kapsamında Tasarım Vakfı'ndan gelen tasarımcı Şenay Akkurt, Karacakılavuzlu dokumacı kadınlara projeyle ilgili detaylı bilgiler verdi. Akkurt, geleneksel el dokumalarının nasıl modern tasarımlar üzerinden yeniden ele alınacağını uygulamalı olarak gösterdi.

Proje hakkında bilgi veren Akkurt, "Tasarım Vakfı kurulduğu 2013 yılından bu yana cam, seramik, ahşap, metal, dokuma ve akla gelen her alanda tasarımı ön plana çıkarmayı hedefleyerek çalışmalar yürütüyor. Şu anda Türkiye'nin yedi bölgesinde uygulanmak üzere geliştirilen bir eko-turizm ve hayvancılık projemizin hazırlıklarını sürdürüyoruz. Projenin Marmara Bölgesi ayağı için Karacakılavuz üzerinde duruyoruz. Bizim dokumacılıkla ilgili olan projemiz de bu ana proje çatısı altında geliştirdiğimiz bir alt projedir. Ana projeye eklemlenmiş bağımsız bir yan proje de diyebiliriz. Projenin ana teması günümüzde gittikçe azalan geleneksel el dokumalarımızın modern tasarımlarla bir araya getirilerek yeniden canlandırılması ve geleceğe aktarımıdır. Bu amaç doğrultusunda, Karacakılavuz'da var olan kültürel mirası yaşatan kadınlarımızla birlikte bir ön çalışma yapmak üzere buradayım. Kadınlarımız dokuma tezgahına son derece hakimler ancak geleneksel motifler ve tekniklerden farklı yaklaşımları benimsemekte zorlanabilirler. Yeni yaklaşımlar konusunda gerekli eğitimleri almalarının ardından dünyanın talep ettiği tamamen el işçiliği ama modern tasarımlara sahip ürünler ortaya çıkarmaya başlayacağız" açıklamasında bulundu.

Projenin ön çalışmalar ve eğitim faaliyetlerinin bitmesinin ardından hayata geçirilmesi bekleniyor.
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