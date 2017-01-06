06.01.2017 12:29 Karaca vuran kaçak avcılara suç duyurusu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde iki adet karacayı vuranlar hakkında Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde iki adet karacayı vuranlar hakkında Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.



Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 4 Ocak 2017 günü saat 14.00'te Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğüne gelen kaçak av ihbarını değerlendiren ve olay yerine intikal eden İşletme Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde 1,5 ve 2 yaşlarında iki adet karacanın vurulduğunu gördü.



Çevrede yapılan araştırmada vurulan iki karacanın şüphelisi olan 3 kişi ve plakası alınan bir adet araç için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunularak savcılık tarafından soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.



Olay ile ilgili Akçakoca Orman İşletme Müdürü Zafer Ekinci yaptığı açıklamada, nesli tükenmekte olan bu karacaların bilinçli olarak avlanmasının önüne geçilebilmesi için özellikle köylü vatandaşların bu konuda çok hassas davranmalarını, bu şekilde kaçak avlanan avcıları görevli mercilere vakit geçirilmeden ihbar etmelerini istedi ve bunun bir vatandaşlık görevi olduğunun altını çizdi. Ayrıca ekolojik dengenin korunması amacıyla yapılan denetimler kapsamında kaçak ve yasa dışı avlanmalara karşı kontrollerin sıklıkla devam edeceğini belirtti.

