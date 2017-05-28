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Karabükte gollü beraberlik
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Karabükte gollü beraberlik

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında Kayserispor'u konuk etti. Mücadele karşılıklı gollerle 2-2 sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında Kayserispor'u konuk etti. Mücadele karşılıklı gollerle 2-2 sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR
12. dakikada Erkan Kaş'ın kendi yarı alanından gönderdiği uzun pası ceza sahası yayı içerisinde düzgün bir şekilde kontrol eden Umut Bulut'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
22. dakikada Umut Bulut'un yerden pası ile altıpasın hemen dışında sağ çaprazda topla buluşan Hakan Aslantaş'ın çektiği şutu kaleci Rybka ayakları ile çelmeyi başardı.
37. dakikada kaleciden dönen topu iyi takip eden ve altıpasın hemen dışında topla buluşan Umut Bulut'un gelişine çektiği şutu kaleci Rybka, kornere çeldi.
45. dakikada Tanase'nin ara pası ile ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Serdar Deliktaş'ın yerden çektiği şutta top az farkla yandan auta çıktı.
47. dakikada Ceyhun Gülselam'ın sol kanattan yaptığı ortada ön direkte bulunan Serdar Deliktaş'ın kafa vuruşunda top kaleci Ahamada'nın solundan ağlarla buluştu. 1-1
49. dakikada Erkan Kaş'ın sol kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde Deniz Türüç'ün sol ayağı ile gelişine çektiği şut kaleci Rybka'nın solundan ağlarla buluştu. 1-2
54. dakikada İshak Doğan'ın ortası ile arka direkte buluşan Barış Başdaş'ın kafa vuruşunda Deniz Türüç çizgi üzerinden topu uzaklaştırmaya çalıştı, üst direğe de çarpan top oyun alanına geri döndü.
59. dakikada Kerim Zengin'in sağ kanattan yaptığı orta ile penaltı noktasına yakın bir bölgede topla buluşan Serdar Deliktaş'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
86. dakikada İshak'ın korner atışında topa iyi yükselen Yatebare'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-2

KÜNYE
Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Samet Çavuş xx, Yusuf Bozdağan xx
Kardemir Karabükspor: Rybka xxx, Dany xx, Barış xxx, Kerim xx, Paul Papp x (İshak dk. 40 xx), Skulason xx, Tanase xxx Ceyhun xx, Biliznichenko xx (Yatabare dk. 85 ?), Poko xx (Seleznov dk. 72 x), Serdar xx
Yedekler: Ahmet Şahin, Osman, Ermin Zec, Fatih Atik
Teknik Direktör: Zoran Barisic
Kayserispor: Ahamada xx, Levent xx, Rotman xx, Mabiala xx, Samba Sow xx (Nguemo dk. 81 ?), Deniz Türüç xxx, Lewal xx (Varela dk. 83 ?), Erkan Kaş xxx, Hakan Aslantaş xx, Güray Varol xx (Ryan dk. 71 xx), Umut Bulut xx
Yedekler: Zülfikar, Kubilay, Onur, Halil
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Goller: Serdar (dk. 47), Yatabera (dk. 86) (Karabükspor), Umut Bulut (dk. 12), Deniz (dk. 49) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Ceyhun, Barış, (Karabükspor), Mabiala, Deniz, Lawal, Nguemo (Kayserispor)
(Yasin Erdem - Çetin Uzunkara/İHA)

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