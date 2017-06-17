Karabükspor ilk transferini yaptı

Kardemir Karabükspor, yeni sezon için stoper Ferhat Görgülü'yü kadrosuna katarak ilk transferini yaptı.

Kardemir Karabükspor, yeni sezon için stoper Ferhat Görgülü'yü kadrosuna katarak ilk transferini yaptı.

Karabükspor Kulüp Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, bugün itibari ile başlayan transfer dönemi kapsamında Gençlerbirliği takımından stoper Ferhat Görgülü ile anlaştıklarını söyledi.

Başkan Tankut, 25 yaşındaki oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını da kaydederek, "Geçtiğimiz günlerde yeni sezonda Erkan Sözeri hocamızla anlaştığımızı deklare etmiştik. Transfer döneminin başlaması ile bizler de çalışmalarımıza başladık. Bu kapsamda ilk olarak Gençlerbirliği takımındaki Ferhat Görgülü ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Bazı eksik gördüğümüz bölgelerle ilgili görüştüğümüz oyuncular var. İnşallah kamp dönemine tam kadro olarak gitmeyi hedefliyoruz" dedi.

(Yasin Erdem/İHA)