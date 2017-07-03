Karabükspor dolu dizgin

Kardemir Karabükspor, ilk etap çalışmaları kapsamında Bolu'nun Karacasu beldesinde yer alan Bolu Termal Otel'de gerçekleştirdiği çift antrenman ile çalışmalarını sürdürüyor.

Kardemir Karabükspor, ilk etap çalışmaları kapsamında Bolu'nun Karacasu beldesinde yer alan Bolu Termal Otel'de gerçekleştirdiği çift antrenman ile çalışmalarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde kırmızı-mavililer, sabah antrenmanında koşu, core ve interval çalışma gerçekleştirdi. Takım daha sonra 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından yarım sahada çift kale maç yaptı.

Öte yandan milli takımlarında ve izinli oyuncular da takımla birlikte çalışmalara başladı.

(Yasin Erdem / İHA)