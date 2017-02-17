Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Karabükspor'dan Avrupa'dan men açıklaması
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Karabükspor'dan Avrupa'dan men açıklaması

Kardemir Karabükspor kulübü, UEFA'dan 2 sezon men cezası verilmesi ile ilgili olarak, 'Bugün yayınlanan duyuru UEFA'nın almış olduğu eski kararının onanmasından ibarettir' açıklamasında bulundu.

Kardemir Karabükspor kulübü, UEFA'dan 2 sezon men cezası verilmesi ile ilgili olarak, "Bugün yayınlanan duyuru UEFA'nın almış olduğu eski kararının onanmasından ibarettir" açıklamasında bulundu.
Kardemir Karabükspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, "UEFA'nın 16 Haziran 2016 tarihli kararı ile kulübümüz 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında Avrupa kupalarına iştirakten men edilmiştir. Bu kararın sebebi kulübümüzün bir önceki sezon Spor Toto Süper Lig'den PTT 1. Lig'e düşmesi ve bir alt lige düşmesinden dolayı meydana gelen gelir kaybı ile mali yapısındaki bozulma neticesinde, UEFA'nın belirlemiş olduğu mali kriterlere göre değerlendirilmiş olmasıdır. Kulübümüz bu karara itiraz hakkını Spor Toto Süper Lig'den düşmesi neticesinde oluşan yayın gelirleri kaybı gerekçesi ile CAS'a başvurarak kullanmıştır. UEFA nezdinde verilmiş olan men cezası CAS tarafından onanmıştır ve UEFA tarafından bugün tarihi itibariyle spor kamuoyununun dikkatine duyurulmuştur. Bugün yayınlanan duyuru UEFA'nın almış olduğu eski kararının onanmasından ibarettir" ifadelerine yer verildi.
(Yasin Erdem /İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Karabükspor'dan Avrupa'dan men açıklaması
Büyük balık küçük balığı yutar atasözü gerçek oldu
4 yaşındaki çocuğun zor anları
Trabzonspor'dan stat açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriz ziyaretini anlattı
Erkeklerin yeni umudu lazer teknolojisinde saklı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Bunu yapmayanlar oy kullanamayacak! Nerede oy kullanacağım öğren...
Bunu yapmayanlar oy kullanamayacak! Nerede oy kullanacağım öğren...
Hapoel Beer Sheva - Beşiktaş maçı geniş özeti
Hapoel Beer Sheva - Beşiktaş maçı geniş özeti
Bozdağ'dan o iddialara yanıt: Varsa görevi bırakırım!
Bozdağ'dan o iddialara yanıt: Varsa görevi bırakırım!
Meteoroloji'den bu illere kar uyarısı!
Meteoroloji'den bu illere kar uyarısı!
İşte son referandum anketi sonuçları: AKP'lilerin yüzde 35'i 'hayır' diyor
İşte son referandum anketi sonuçları: AKP'lilerin yüzde 35'i 'hayır' diyor
Krasnodar - Fenerbahçe maçı geniş özeti
Krasnodar - Fenerbahçe maçı geniş özeti
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Karabükspor'dan Avrupa'dan men açıklaması
Karabükspor'dan Avrupa'dan men açıklaması
Büyük balık küçük balığı yutar atasözü gerçek oldu
Büyük balık küçük balığı yutar atasözü gerçek oldu
4 yaşındaki çocuğun zor anları
4 yaşındaki çocuğun zor anları
Trabzonspor'dan stat açıklaması
Trabzonspor'dan stat açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriz ziyaretini anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriz ziyaretini anlattı
Erkeklerin yeni umudu lazer teknolojisinde saklı
Erkeklerin yeni umudu lazer teknolojisinde saklı
HDP vekil Encü tutuklandı
HDP vekil Encü tutuklandı
CHP'li vekiller referandum için sahaya indi
CHP'li vekiller referandum için sahaya indi
'Bu sistem Türkiye'yi bütünüyle daha ileriye götürecek'
'Bu sistem Türkiye'yi bütünüyle daha ileriye götürecek'
Günümüzün en popüler estetik operasyonları
Günümüzün en popüler estetik operasyonları
Bakan Bozdağ açıkladı: FETÖ okulu adliye olacak
Bakan Bozdağ açıkladı: FETÖ okulu adliye olacak
Kahraman Polis Fetih Sekin'in amcası hayatını kaybetti
Kahraman Polis Fetih Sekin'in amcası hayatını kaybetti

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English