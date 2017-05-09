Karabükspor'da yüzler güldü

Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, bu sezon iç sahadaki başarı grafiğini Osmanlıspor karşısında sürdürdüklerinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, bu sezon iç sahadaki başarı grafiğini Osmanlıspor karşısında sürdürdüklerinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Ligin'in 30. haftasının kapanış maçında sahalarında Osmanlıspor karşısında galip gelmelerinden dolayı teknik heyet ve futbolcuları tebrik eden başkan Tankut, "Bizim için önemli bir maçtı. Bu bilinçle hafta boyunca teknik heyet ve oyuncularımız çalıştı. Sonuçta sahadan galibiyetle ayrıldık. 36 olan puanımızı 39'a çıkararak biraz daha rahatlamış olduk. Bu sezon iç sahada taraftarımız önünde iyi maçlar çıkarttık. Beşiktaş ve Başakşehir'in ardından iç saha performansında üçüncü takımız" dedi.



"DIŞ SAHADA İSTEDİĞİMİZ PERFORMANSI SERGİLEYEMEDİK"

Ligde kalan 4 haftada 3 deplasman ve bir iç saha maçları kaldığını da ifade eden Tankut, "4 haftada toplayacağımız puanlarla ligdeki yerimizi belirleyeceğiz. Bu sezon özellikle dış sahada istediğimiz performansı bir türlü yakalayamadık. Bakıldığından deplasmanda sadece 1 galibiyet ve 3 beraberliğimiz var. Önümüzde üst üste Aytemiz Alanya ve Konya maçlarının ardından iç sahada Kayserispor ve 34. haftada Akhisar Belediyespor maçı ile ligi tamamlayacağız. Kalan 4 maçımızda alacağımız puan veya puanlarla ligdeki yerimizi belirleyeceğiz" diye kaydetti.



"BÜTÇEYE GÖRE HAREKET EDECEĞİZ"

Gelecek yılın planlamasını yapmaya başladıklarını da ifade eden Ferudun Tankut, "Teknik heyetimizin lig bitiminde vereceği rapor doğrultusunda çalışmalarımıza hız vereceğiz. Son günlerde bazı oyuncularımız ile yolların ayrılacağı yönünde asılsız haberler yapılmakta. Şu an bu sezon sözleşmesi bitecek olan Traore ile yollarımızı ayırdık ve sezon sonuna kadar kendisine izin verdik. Diğer yandan ismi yazılan oyuncularımızın sözleşmeleri devam ediyor. Tek yıllık ve kiralık olan oyuncularımız var ve onlarla sezon sonunda yeniden anlaşabilirsek anlaşacağız. Kulübün bütçesine göre hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

(Yasin Erdem / İHA)