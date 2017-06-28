Karabükspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

1 Temmuz'da başlayacak olan Bolu kampı öncesi Kardemir Karabükspor tesislerinde bazı oyunculardan yoksun olarak toplanan kırmızı-mavili ekip yeni hocaları ile ilk idmanlarını yaptı.

İdmanda gazetecilere açıklamalarda bulunan teknik direktör Erkan Sözeri, geçen sene takımda ofansif ve üretkenlik adına yaşanan sıkıntıyı gidererek, sahada ne yaptığını bilen ve vücut dili ile performansını yukarıya taşıyan bir takım görüntüsü içinde bir oyun planı ve stratejisi içinde olan takım olacaklarını söyledi.



"OYUN PLANI VE STRATEJİSİ İÇİNDE OLAN TAKIM OLACAĞIZ"

Sözeri, 1 Temmuz'dan itibari ile Bolu'da kampa başlayacaklarını ve bunun öncesinde yarından itibaren sağlık kontrollerinin olacağını kaydederek, "Sezonu açtık bayrılı olsun. Biz Karabükspor olarak güzel bir sezon yaşayıp güzel bir şekilde ligi bitirmek hedefimiz. Seyir zevki yüksek olan güzel futbol ve mücadele içinde olmak istiyoruz. Oyuncularımızla tanıştık ve ön toplantımızı yaptık. Bizim futbolcularımızla iletişimimiz en güvendiğimiz konulardan biri tanesi teknik anlamın yanında. Takımın bir oyun planı ve stratejisi olacak. Sahada ne yaptığını bilen ve vücut dili ile performansını yukarıya taşıyan bir takım görüntüsü içinde olacağız. Doğaçlama bir futbol değil her maçın bir ayrı stratejisi ve hikayesi olarak maçlara hazırlanacağız. Bir hoca değişikliği oldu ve takımın geneli duruyor. Sistemi oturmak için bol zamanımız var. Kamplar bunun için çok iyi bir ilaç. Kampta oyun sistemi ve stratejimizi yerleştirerek lige güzel bir şekilde başlangıç yapmak istiyoruz" dedi.



"OFANSİF VE ÜRETKENLİK SORUNU ÇÖZECEĞİZ"

Kendisinin idealist bir teknik adam olduğunu ve hedeflerine basamak basamak ulaştığını da aktaran Erkan Sözeri, "Oyuncularımın da idealist olmasını isterim. Özelikle saha içi ve dışında duruşları ile. Kendi tarzıma uygun bir takım. Özellikle savunma adına uygun bir takım. Bu beni çok mutlu etti. Ama geçen sene ofansif anlamında üretkenlik ve pas trafiğinde biraz sıkıntılar olduğunu gözlemledim. O yüzden hem takım savunmasını yapıyor ama ofansif ve pas trafiği anlamında bir oyun planımız olacak. Santrforlarımızı daha çok oyunun içine dahil edeceğiz. Kenar oyuncuların gole gitmelerine imkan sağlayacak projeler üretmeye çalışacağız. Seyir zevki yüksek olan bir takım olacağız. Bunları yaptığımız takdirde güzel bir takım olacağımızı düşünüyorum. Eksiklerimiz anlamında savunma adına oyunun boyu uzun değil kısa oynuyor. Yakın oynuyor. Koşu konusunda problem gözükmüyor. Sadece üretkenlik adına sorun yaşıyor. Bunun da kamp döneminde çözeceğiz. Daha keyifli bir takım oluşturmaya çalışacağız" ifadesinde bulundu.



"İKİ OYUNCU DAHA KADROMUZA KATACAĞIZ"

Transfer çalışmaları hakkında da bilgiler veren Sözeri, şunları söyledi:

"Bir oyuncu ile temasımız sürüyor. Maliyeti bir yüksek ve onu düşürmeye çalışıyoruz. Bunun yanında iyi bir kenar oyuncusu da bulursak onu da kadromuza katmaya çalışacağız. Yönetimle birlikte istişare bir şekilde oyuncu izliyoruz. Sezon başında başlayıp da en rahat dönemimi yaşıyorum teknik adam olarak. Kurulu ve sistemi olan bir takım var ve bu anlamda şanslıyız. İki tane oyuncuyu katmaya çalışıyoruz. Biz yönetimimizle istişare bir şekilde izliyoruz. Hepimizin onayladığı bir oyuncu olsun istiyoruz. Hem takımımıza, karakter anlamında uygun hem de performans anlamında uygun bir oyuncu katmaya çalışıyoruz. Bunun için ince eleyip sık dokuyoruz."

Karabükspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Bolu kampında ligin yeni takımı Evkur Malatyaspor ile 13 Temmuz'da hazırlık maçı oynayacaklarını da sözlerine ekledi.

(Yasin Erdem - Çetin Uzunkara /İHA)