29.12.2016 13:34 Karabükspor da 'video hakem' istiyor

Kardemir Karabükspor Asbaşkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, hakemlere adeta ateş püskürerek, 'Video hakemliği uygulamasının bir an evvel ülkemizde hayata geçirilmesinin uygun olacağını düşünmekteyiz' dedi. Kardemir Karabükspor Asbaşkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, hakemlere adeta ateş püskürerek, "Video hakemliği uygulamasının bir an evvel ülkemizde hayata geçirilmesinin uygun olacağını düşünmekteyiz" dedi.

Kardemir Karabükspor Asbaşkan ve Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, sabah saatlerinde kulüp binasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kulüp binasında yönetim kurulu üyelerinin de hazır olduğu toplantıda konuşan Asbaşkan Tolga Gül, güzel şeylerden bahsederek ligin 16 haftasının analizini yapma arzusunda olduklarını ancak hakem skandallarının her şeyin önüne geçerek canlarını acıttığını söyleyerek, "Karabükspor, maruz kaldığı hatalı kararlar sonucunda MHK, MHK kurulları ve hakem camiasına olan güveni sorgulamaya başlamıştır" dedi.



"VİCDAN SAHİBİ HİÇ KİMSENİN SİNDİREBİLECEĞİNİ SANMIYORUZ"

Kardemir Karabükspor Kulübü'nün hiçbir zaman kişileri, kurumları hedef alarak, altı boş, mesnetsiz iddialarda bulunmadığını kaydeden Gül, şunları söyledi:

"Eğer ki karşınıza hakemlerle ilgili çıkıyorsak bilinmesini isterim ki sabrımızın tükendiği, son damlanın bardağa düşmek üzere olduğu vakittir. Sadece geride kalan 16 hafta değil 2014-2015, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Kardemir Karabükspor aleyhine yapılan hakem hatalarını vicdan sahibi hiçbir kimsenin sindirebileceğini sanmıyoruz. Yapılan hiçbir hatanın ardında bugüne kadar art niyet aramadık, insandır hata yapar dedik, gerekli görülen zamanlarda kurullara, kişilere nezaket kuralları içinde üzüntülerimizi belirttik. Felsefemiz hiçbir zaman ayrıştırıcı olmadı, bütünleştirmeden, birlikten yana olduk. Lakin son oynanan Kayserispor maçındaki skandal hakem kararına sesiz kalmamızı bekleyenler 8 Kasım 1994 tarihini bilmeyenlerdir. Bu hakem skandallarına seyirci kalmamızı bekleyenler 1400 derece sıcaklıkta çalışan işçi kardeşlerimizden haberi olmayanlardır."



"HAKEM CAMİASINA OLAN GÜVENİ SORGULAMAYA BAŞLADIK"

Gül, bu hataları camiaya yapılan bir haksızlık olarak gördüklerini vurgulayarak, "Alın teri akıtan, emek harcayan bu insanların emeklerinin heba edilmesine sessiz kalmak nezdimizde kabul edilebilir bir durum değildir. Kardemir Karabükspor Kulübü, defalarca uyarmasına rağmen maruz kaldığı bu hatalı kararlar sonucunda MHK, MHK kurulları ve hakem camiasına olan güveni sorgulamaya başlamıştır. Geçtiğimiz 16 haftada takımımız aleyhine verilen 7 penaltının, verilen verilmeyen kartların,lehimize verilmesi gereken fakat verilmeyen penaltıların tekrar gözden geçirilmesini siz kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" ifadelerine yer verdi.



"SKANDAL BİR KARARA ŞAHİT OLDUK"

Ligin 16. hafta karşılaşması olan Kayserispor - Kardemir Karabükspor müsabakasının 17. dakikasında hiçbir aklın ve vicdanın kabul edemeyeceği, skandal bir karara şahit olduklarını da kaydeden Tolga Gül, "Skandal diyoruz çünkü olayın baş mimarı orta hakem Halil Umut Meler'in verdiği kararın gerekçesi hangi akla, hangi değer yargılarına, hangi kurallara sığar, değerlendirmeyi siz kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz. Müsabakanın 17. Dakikasında gelişen atakta, oyuncumuz Dany ceza sahası içerisinde iki elini yukarıya kaldırmış, görüntülerden anlaşılacağı üzerine top koltuk altı denilen yerden Dany'ın vücuduna bile değmeden dışarı çıkmıştır. Lakin maçın orta hakemi düdüğünü çalmış, penaltı kararı vermiş ve oyuncumuz Dany'e kırmızı kart göstermiştir. Devre arasında bu kararı hangi gerekçe ile verdiğini sorduğumuzda, verdiği yanıtın akılla, bilimle, vicdanla hiçbir bağlantısı olmadığı, kötü düşünce ürünü bir karar olduğu gün gibi ortadadır. Maçın orta hakemi Halil Umut Meler; pozisyonda Dany'nin ellerini yukarıya kaldırdığını gördüğünü, ellerini yukarıya kaldırmasının bir art niyet göstergesi olduğunu ve pozisyon golle sonuçlanmadığı için penaltı ve kırmızı kart verdiğini ifade etmiştir. Yani orta hakem sadece Dany'nin ellerini yukarı kaldırmasına penaltı kararı vermiş, bu hareketi art niyetli hareket olarak tanımlayıp bir takımın emeği ile oynamıştır. Topun Dany'nin neresine çarptığını dahi görmemiştir. Böyle komik bir gerekçeyi hangi akılla hangi vicdanla sunduğunu bilmek istiyoruz. Şimdi Halil Umut Meler'e soruyoruz, futbol kitabının, hakemlik kitabının hangi maddesinde, futbolcunun niyetine göre kırmızı kart, penaltı verilir yazmaktadır.Gerçekleşmemiş bir eylemi olmuş gibi göstermek futbolun neresinde vardır? Kendinizi süper ligde bir maçı yönetebilecek kadar yeterli ve iyi niyetli görüyor musunuz" diye konuştu.



"DÜMENİ HERKESE EŞİT ÇEVİRİN, İŞİNİZE GELDİĞİ YERE SÜRMEYİN"

Kardemir Karabükspor Asbaşkanı ve Futbol Şube sorumlusu Tolga Gül, kulüp olarak üzerlerine düşen sorumlukları yapmaya her zaman hazır olduklarını belirterek, "Biz şunu ifade ediyoruz ki; bize ne haram puan sunan ne de haksız yere puanlarımızı çalan adaletsiz kararlarınız olmasın. Adil olun, samimi olun, renge ve güçlüye göre davranmayın! Adil kimliğinizle ortaya çıkın. Biz bu gemide rakip değil yol arkadaşıyız, gemi su alıyor sadece kaptan olun. Dümeni herkese eşit çevirin, işinize geldiği yere sürmeyin" açıklamasını yaptı.



"VİDEO HAKEMLİĞİNE GEÇİLMELİ"

Kardemir Karabükspor olarak Türk futbolunun yanlış hakem kararları ile zarar görmesini endişe ile izlediklerini ifade eden Gül, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kaldı ki ligin ilk yarısında Kasımpaşa ve Konyaspor ile oynadığımız müsabakalarda gol ile sonuçlanan pozisyonlarda kural hatası yapılmasına rağmen Türk hakemlerine prestij kaybı yaşatmamak ve kaos ortamı yaratmamak adına konunun üzerine gidilmemiştir. Dünya üzerinde çok yüksek meblağların döndüğü dev bir sektör içerisinde kendimize yer buluyorsak, futbol oyunu birçok insanın geçim kaynağı olan bir iş kolu haline geldiyse bunu en doğru biçimde art niyetsiz, adilce yürütmek TFF'nin, MHK'nin ve biz futbol kulüplerinin sorumluluğundadır. Bu bağlamda şaibeli pozisyonların aydınlatılabilmesi, hakemlerimizin doğru ve adil kararlar verebilmesi için çağın teknolojik nimetlerinden de faydalanılıp video hakemliği uygulamasının bir an evvel ülkemizde hayata geçirilmesinin uygun olacağını düşünmekteyiz."

(Yasin Erdem / İHA)