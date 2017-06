Karabükspor'da Sözeri dönemi

Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, Zoran Barisic'in eski takımına dönme kararı almasının ardından Erkan Sözeri ile sözleşme imzaladı.

Kardemir Karabükspor'un bu akşam verdiği iftar yemeğinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Kulüp Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, yaptığı açıklamada, Erkan Sözer'in isteği üzerine bir yıllık anlaşma sağladıklarını söyledi.

Geçen sezon Igor Tudor ile lige başladıklarını kaydeden Tankut, "Kendisi, kendi isteği ve arzusuyla Galatasaray'a gitmek üzere bizden ayrılmıştı. Sonra Zoran Barisic hocayla anlaştık, 8 Haziran itibariyle Zoran Barisic hoca, tek taraflı fesih hakkını kullanarak kulübümüzle ilişkisini kesmiştir. Ben kendisine kulübümüze vermiş olduğu destekten ve katkıdan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.



TANKUT: KARABÜKSPOR'DA BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATACAĞINA İNANIYORUM"

Yeni sezon için Erkan Sözeri ile anlaştıklarını ifade eden başkan Tankut, "Erkan Sözeri çok uzun zamandır tanıdığımız bir hocamız. Son 12 yıldır sürekli takip ediyorum. Her gittiği takımda maç öncesi ve maç sonrası sürekli görüştüğümüz bir hocamız. Geçen sene hiç tanınmayan bir Igor Tudor'un Türkiye'ye gelip yakalamış olduğu başarıyı bir Türk teknik direktör olarak da Erkan Sözeri hocamızın Kardemir Karabükspor'da büyük başarılara imza atacağına inanıyorum. Karabük'e yabancı bir hoca değil. Ben inanıyorum ki, Erkan Sözeri hocamın daha önceki çalıştığı yerlerden çok daha fazla efor sarf ederek, çalışarak ekibiyle beraber, bizlerle beraber Kardemir Karabükspor'u inşallah önümüzdeki sezon çok daha iyi bir noktaya taşımanın gayreti içerisinde olacağız" ifadelerini kullandı.



"GALATASARAY'A AÇIK KAPI"

Takımda sözleşmesi biten Lazerevic, Ermin Zec ve Ercüment Kafkasyalı'yla anlaşma yapmadıklarını sadece Kerim Zengin ve İlhan Depe ile anlaşacaklarını sözlerine ekleyen Tankut, "Devre arasında Bucaspor'un oyuncusu olan kaleci Çağlar Şahin Akbaba ile daha önce anlaşmıştık. 17 Haziran itibariyle transfer dönemi başlayacak. Şu an görüştüğümüz bazı oyuncular var. Resmi imza atmadık. Birkaç noktaya yapmayı planladığımız transferleri yapmayı hedefliyoruz" dedi.

Son günlerde adı Galatasaray ile anılan Latovlevici ile ilgili ise Tankut, kendilerine herhangi bir teklif gelmediğini belirterek, "Geldiği zaman değerlendiririz" diyerek sarı-kırmızılı kulübe açık kapı bıraktı.



SÖZERİ: "ÇOK GÜZEL İŞLERE İMZA ATACAĞIZ BU SENE"

Erkan Sözeri ise anlaşmanın iki tarafa da hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, "İdealist bir teknik adam olarak camiasıyla, başkanıyla, yönetimiyle her teknik adamın çalışmak isteyeceği elit bir kulübe geldiğim için mutlu oldum. Öncelikle hedefimiz, Kardemir Karabükspor'u geçen seneki bulunduğu konumun çıtasını daha fazla yükseltmek, marka değerini yükseltmek, pozitif futbol oynayan, kamuoyu tarafından takdir gören özellikle kendi taraftarı tarafından, camiası, basını tarafından takdir gören bir takım oluşturacağız, oyun oluşturacağız, pozitif mücadele içerisinde olacağız. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Benim yapımda mücadele, hırs ve başarıya açlık ve hep hedef var. Bugüne kadar da, buraya gelirken bir emeğin, bir performansın karşılığı ile geldik. Büyük camiaya geldiğimin bilincindeyim. Ekibimle beraber inşallah yönetimimizle ve camiamızla beraber çok güzel işlere imza atacağız bu sene. Bunun sözünü de rahatlıkla verebilirim. Bugüne kadar yaptık ve bundan sonra Karabükspor'da bu başarımızı devam ettirmek istiyoruz. Bunu da yapacağımızı biliyorum. Bu konuda kendimden eminim. Gece gündüz demeden bütün mesaimizi başarılı olmak ve bu takımın çıtasını yukarılara taşımak için çalışacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu camiaya yakışır layık bir performans göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Çok güzel günler bizi bekliyoruz. Bundan emin olarak konuşuyorum. Bu sezonu çok güzel bir şekilde tamamlayacağız" dedi.



"BURADA ÇOK BAŞARILI OLACAĞIZ"

"Antrenörlük geçmişimde tabiri caizse basamak basamak geldim" diyen Sözeri, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Futbolun dili bir arkadaşlar, sadece çalışma var, iş disiplini var. Buları yaptığınız zaman başarı kaçınılmaz. İş disiplinin olduğu yerde başarının kaçınılmaz olduğunu biliyorum. Dolayısıyla ben ligler arasında sadece ekonomik olarak farklılıklar olduğunu söyledim. Futbolun dili her zaman bir. Futbolcularla iletişim, diyalog, sevgi ve idare özellikle oyun sistemi belirleyici oluyor. Bunun çarpıcı örnekleri var. Konya, Beşiktaş ve Başakşehir bir sistem takımı. Alt liglerden gelip de başarılı olan teknik adamlarımız da var Süper Lig'de. Benim hiç endişem yok. Öz güvenim var. Burada çok başarılı olacağız, çok başarılı günler göreceğiz. Bu sözü de veriyorum."



"OYUNUN İKİ YÖNÜNÜ KULLANAN BİR SİSTEM KURACAĞIZ"

Benim kafamdaki sistem sadece Karabükspor'a değil her takıma uygun sistem. Oyunun iki yönünü kullanan bir sistem. Bu dünya futbolunda geçerli bir sistem. Oyunu hem defansif hem de ofansif oynayan bir sistem. Benim kafamdaki sistem her zaman iş disiplini olan, işini seven ve benim sistemime ayak uyduran oyuncu sistemidir. Bunu da oyuncularla birlikte yapacağımıza inanıyorum. Sezon başı kampında bu sistemi uygulayıp kuracağımızdan eminim. Buna hem teorik hem de pratik olarak oyunculara anlatıp hazırlık maçlarında uygulayacağız" diye konuştu.