Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Karabükspor'da Sözeri dönemi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Karabükspor'da Sözeri dönemi

Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, Zoran Barisic'in eski takımına dönme kararı almasının ardından Erkan Sözeri ile sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, Zoran Barisic'in eski takımına dönme kararı almasının ardından Erkan Sözeri ile sözleşme imzaladı.
Kardemir Karabükspor'un bu akşam verdiği iftar yemeğinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Kulüp Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, yaptığı açıklamada, Erkan Sözer'in isteği üzerine bir yıllık anlaşma sağladıklarını söyledi.
Geçen sezon Igor Tudor ile lige başladıklarını kaydeden Tankut, "Kendisi, kendi isteği ve arzusuyla Galatasaray'a gitmek üzere bizden ayrılmıştı. Sonra Zoran Barisic hocayla anlaştık, 8 Haziran itibariyle Zoran Barisic hoca, tek taraflı fesih hakkını kullanarak kulübümüzle ilişkisini kesmiştir. Ben kendisine kulübümüze vermiş olduğu destekten ve katkıdan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

TANKUT: KARABÜKSPOR'DA BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATACAĞINA İNANIYORUM"
Yeni sezon için Erkan Sözeri ile anlaştıklarını ifade eden başkan Tankut, "Erkan Sözeri çok uzun zamandır tanıdığımız bir hocamız. Son 12 yıldır sürekli takip ediyorum. Her gittiği takımda maç öncesi ve maç sonrası sürekli görüştüğümüz bir hocamız. Geçen sene hiç tanınmayan bir Igor Tudor'un Türkiye'ye gelip yakalamış olduğu başarıyı bir Türk teknik direktör olarak da Erkan Sözeri hocamızın Kardemir Karabükspor'da büyük başarılara imza atacağına inanıyorum. Karabük'e yabancı bir hoca değil. Ben inanıyorum ki, Erkan Sözeri hocamın daha önceki çalıştığı yerlerden çok daha fazla efor sarf ederek, çalışarak ekibiyle beraber, bizlerle beraber Kardemir Karabükspor'u inşallah önümüzdeki sezon çok daha iyi bir noktaya taşımanın gayreti içerisinde olacağız" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'A AÇIK KAPI"
Takımda sözleşmesi biten Lazerevic, Ermin Zec ve Ercüment Kafkasyalı'yla anlaşma yapmadıklarını sadece Kerim Zengin ve İlhan Depe ile anlaşacaklarını sözlerine ekleyen Tankut, "Devre arasında Bucaspor'un oyuncusu olan kaleci Çağlar Birinci ile daha önce anlaşmıştık. 17 Haziran itibariyle transfer dönemi başlayacak. Şu an görüştüğümüz bazı oyuncular var. Resmi imza atmadık. Birkaç noktaya yapmayı planladığımız transferleri yapmayı hedefliyoruz" dedi.

SÖZERİ: "ÇOK GÜZEL İŞLERE İMZA ATACAĞIZ BU SENE"
Erkan Sözeri ise anlaşmanın iki tarafa da hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, "İdealist bir teknik adam olarak camiasıyla, başkanıyla, yönetimiyle her teknik adamın çalışmak isteyeceği elit bir kulübe geldiğim için mutlu oldum. Öncelikle hedefimiz, Kardemir Karabükspor'u geçen seneki bulunduğu konumun çıtasını daha fazla yükseltmek, marka değerini yükseltmek, pozitif futbol oynayan, kamuoyu tarafından takdir gören özellikle kendi taraftarı tarafından, camiası, basını tarafından takdir gören bir takım oluşturacağız, oyun oluşturacağız, pozitif mücadele içerisinde olacağız. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Benim yapımda mücadele, hırs ve başarıya açlık ve hep hedef var. Bugüne kadar da, buraya gelirken bir emeğin, bir performansın karşılığı ile geldik. Büyük camiaya geldiğimin bilincindeyim. Ekibimle beraber inşallah yönetimimizle ve camiamızla beraber çok güzel işlere imza atacağız bu sene. Bunun sözünü de rahatlıkla verebilirim. Bugüne kadar yaptık ve bundan sonra Karabükspor'da bu başarımızı devam ettirmek istiyoruz. Bunu da yapacağımızı biliyorum. Bu konuda kendimden eminim. Gece gündüz demeden bütün mesaimizi başarılı olmak ve bu takımın çıtasını yukarılara taşımak için çalışacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu camiaya yakışır layık bir performans göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Çok güzel günler bizi bekliyoruz. Bundan emin olarak konuşuyorum. Bu sezonu çok güzel bir şekilde tamamlayacağız" dedi.

"BURADA ÇOK BAŞARILI OLACAĞIZ"
"Antrenörlük geçmişimde tabiri caizse basamak basamak geldim" diyen Sözeri, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Futbolun dili bir arkadaşlar, sadece çalışma var, iş disiplini var. Buları yaptığınız zaman başarı kaçınılmaz. İş disiplinin olduğu yerde başarının kaçınılmaz olduğunu biliyorum. Dolayısıyla ben ligler arasında sadece ekonomik olarak farklılıklar olduğunu söyledim. Futbolun dili her zaman bir. Futbolcularla iletişim, diyalog, sevgi ve idare özellikle oyun sistemi belirleyici oluyor. Bunun çarpıcı örnekleri var. Konya, Beşiktaş ve Başakşehir bir sistem takımı. Alt liglerden gelip de başarılı olan teknik adamlarımız da var Süper Lig'de. Benim hiç endişem yok. Öz güvenim var. Burada çok başarılı olacağız, çok başarılı günler göreceğiz. Bu sözü de veriyorum."

"OYUNUN İKİ YÖNÜNÜ KULLANAN BİR SİSTEM KURACAĞIZ"
Benim kafamdaki sistem sadece Karabükspor'a değil her takıma uygun sistem. Oyunun iki yönünü kullanan bir sistem. Bu dünya futbolunda geçerli bir sistem. Oyunu hem defansif hem de ofansif oynayan bir sistem. Benim kafamdaki sistem her zaman iş disiplini olan, işini seven ve benim sistemime ayak uyduran oyuncu sistemidir. Bunu da oyuncularla birlikte yapacağımıza inanıyorum. Sezon başı kampında bu sistemi uygulayıp kuracağımızdan eminim. Buna hem teorik hem de pratik olarak oyunculara anlatıp hazırlık maçlarında uygulayacağız" diye konuştu.
(Yasin Erdem - Çetin Uzunkara /İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Kalın'dan Berberoğlu açıklaması: 'Süreci takip ediyoruz'
Olaylı derbi Fenerbahçe'nin
Nusaybin'de teröristlerin tuzakladığı patlayıcı imha edildi
Karabükspor'da Sözeri dönemi
Önce arabasını sonra kendini yakmaya kalkıştı
CHP grubu Meclis'te
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Ege Denizi'nde bir deprem daha oldu! Celal Şengör korkutan uyarı
Ege Denizi'nde bir deprem daha oldu! Celal Şengör korkutan uyarı
Londra'da 24 katlı binada yangın! İlk can kaybı açıklandı: En az 6 ölü
Londra'da 24 katlı binada yangın! İlk can kaybı açıklandı: En az 6 ölü
Erdoğan talimat verdi! Çavuşoğlu Katar'a gidiyor
Erdoğan talimat verdi! Çavuşoğlu Katar'a gidiyor
ABD: Afganistan'da savaşı kazanmıyoruz
ABD: Afganistan'da savaşı kazanmıyoruz
Londra'da 27 katlı binada yangın!
Londra'da 27 katlı binada yangın!
AK Parti'den CHP'ye: Dokunulmazlıklar kaldırılırken 'Evet' diyeceksiniz, sonra da...
AK Parti'den CHP'ye: Dokunulmazlıklar kaldırılırken 'Evet' diyeceksiniz, sonra da...
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Kalın'dan Berberoğlu açıklaması: 'Süreci takip ediyoruz'
Kalın'dan Berberoğlu açıklaması: 'Süreci takip ediyoruz'
Olaylı derbi Fenerbahçe'nin
Olaylı derbi Fenerbahçe'nin
Nusaybin'de teröristlerin tuzakladığı patlayıcı imha edildi
Nusaybin'de teröristlerin tuzakladığı patlayıcı imha edildi
Karabükspor'da Sözeri dönemi
Karabükspor'da Sözeri dönemi
Önce arabasını sonra kendini yakmaya kalkıştı
Önce arabasını sonra kendini yakmaya kalkıştı
CHP grubu Meclis'te
CHP grubu Meclis'te
Şampiyonluk coşkusu, 92. yıl coşkusuyla birleşti
Şampiyonluk coşkusu, 92. yıl coşkusuyla birleşti
Karabükspor'da Sözeri dönemi
Karabükspor'da Sözeri dönemi
Fabrika yangınında büyük bir faciadan dönüldü
Fabrika yangınında büyük bir faciadan dönüldü
'Arda'yı kazanmaya çalışırım'
'Arda'yı kazanmaya çalışırım'
Afyonkarahisar'da fabrikada yangını
Afyonkarahisar'da fabrikada yangını
ABD'li Kongre Üyesi Steve Scalise'in sağlık durumu kritik
ABD'li Kongre Üyesi Steve Scalise'in sağlık durumu kritik

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English