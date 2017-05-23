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Karabükspor'da Kayserispor hazırlıkları başladı
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Karabükspor'da Kayserispor hazırlıkları başladı

Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Kayserispor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Kayserispor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Hasan Doğan Spor Tesisleri'ndeki halı sahada, Teknik Direktör Zoran Barisic yönetiminde yapılan ve yaklaşık 1,5 saat süren idmanda futbolcular ısınma, kondisyon ve teknik çalışma yapıldı. Sakatlığı bulunan Tanase ve Gaman ile Skulason takımla çalışmaya başladı. İzinli olan kaleciler Ahmet Şahin ve Ercüment Kafkasyalı ise idmanda yer almadı.
Öte yandan, teknik heyet ve futbolcular, idman sonrası 47 yaşına giren Zoran Barisic'in doğun gününü pasta keserek kutladı.
(Yasin Erdem /İHA)

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