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Karabükspor'da hedef 10 numara
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Karabükspor'da hedef 10 numara

Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, 10 numara pozisyonu dışında eksiklerinin olmadığını söyleyerek, 'İyi bir 10 numara ve maliyeti düşük bir transfer yapmak istiyoruz' dedi.

Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, 10 numara pozisyonu dışında eksiklerinin olmadığını söyleyerek, "İyi bir 10 numara ve maliyeti düşük bir transfer yapmak istiyoruz" dedi.
Başkan Hikmet Ferudun Tankut ve yönetim kurulu üyeleri görevine yeni başlayan Karabük Valisi Kemal Çeber'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennilerinde bulundu. Tankut ve ekibi, Vali Çeber'e takım forması da hediye etti. Ziyarette Avrupa Erkekler Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonu olan Milli Takım Başantrenörü ve Kardemir Karabükspor Bedensel Engelliler Takımı Antrenörü Can Aksu'ya Vali Çeber tarafından plaket ve altın hediye edildi.

"5-6 İSİM ÜZERİNE ÇALIŞMAMIZ VAR"
Ziyaret sonrası İHA'ya özel açıklamalarda bulunan Tankut, bu sene çok fazla transfer yapmayacaklarını ve 10 numara konusunda eksikliklerinin olduğunu söyledi.
Ferudun Tankut, 10 numara konusunda tespitlerinin olduğunu ve 2-3 aydır yoğun bir çalışma içinde bulunduklarını belirterek, "Rakamlar çok yüksek. İyi bir on numara ve maliyeti düşük bir transfer yapmak istiyoruz. Çok acele etmeyip, biraz daha bekleyerek kaliteli bir futbolcu hedefliyoruz. Süreci takip ediyoruz. 10 numaranın dışında bir eksiğimiz yok" ifadelerini kullandı.
Takımın yoğun bir tempo içerisinde Bolu'da çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Başkan Tankut, "Takım şu anda Bolu'da çalışmalarını sürdürüyor. Umarım kazasız belasız bir kamp dönemi geçiririz. Dün Ceyhun'un ayağında hafif bir sakatlık oluştu ve yapılan kontroller sonucunda bir şey çıkmadı. 18 Temmuz'da takımımız Slovenya'da olacak. Esas orada oynayacağımız hazırlık maçları ile takımı daha iyi görmüş olacağız. Ben hocamıza ve ekibine güveniyorum. Futbolcularımızın hepsi geçen sene zaten kendini ispat etti. İnşallah bu sene de geçen seneki gibi göze hoş gelen, seyir zevki yüksek bir takım çıkacağını düşünüyorum" diye konuştu.
Son günlerde ismi ön plana çıkan Josue transferi hakkında ise Tankut, "Geçen sene almak için çok uğraşmıştık. Tam biteceği zaman Galatasaray devreye girince oraya gitmişti. İsim belirtmek istemiyorum ama 5-6 tane isim üzerine çalışmamız var" diyerek sözlerini noktaladı.
(Yasin Erdem - Alpaslan Çelik / İHA)

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