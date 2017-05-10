Karabükspor'da Alanyaspor hazırlıkları sürüyor

Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde Teknik Direktör Zoran Barisic yönetiminde 1 saat süren idmanda futbolcular, ısınma koşusunun ardından 5'e 2 top kapma ve ayak tenisi oynadı. Öte yandan deplasmanda Trabzonspor ile oynanan müsabakada sakatlanan Kerim Zengin, iki ay sonra takımla idmanlara başladı. Kırmızı-mavili ekip, hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek. (Yasin Erdem /İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.