Karabükspor'da Akhisar Belediyespor maçı hazırlıkları sürüyor

Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında deplasmanda karşılaşacağı Akhisar Belediyespor maçının hazırlıklarına başladı.

Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında deplasmanda karşılaşacağı Akhisar Belediyespor maçının hazırlıklarına başladı.

2 günlük iznin ardından Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde, Teknik Direktör Zoran Barisic yönetiminde yapılan ve yaklaşık 1,5 saat süren idmanda futbolcular ısınma, kondisyon ve teknik çalışmanın ardından yarım saha çift kale maç yaptı. İzinli olan kaleciler Ahmet Şahin ve Ercüment ile Seleznov ve Yatabare'nin yanı sıra ameliyat olan Ceyhun ve Kerim ile sakatlıkları bulunan Latovleveci, Lazerevic, Gaman ve Serdar idmanda yer almadı.

Kırmızı-mavili ekip yarın sabah yapacağı idman ile çalışmalarını tamamlayarak kara yolu ile Manisa'ya hareket edecek.

(Yasin Erdem /İHA)