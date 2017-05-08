Karabükspor bir attı üç aldı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında Osmanlıspor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi Kardemir Karabükspor'un 1-0 üstünlüğü sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında Osmanlıspor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi Kardemir Karabükspor'un 1-0 üstünlüğü sona erdi.

Kırmızı-mavili ekip 5 hafta aradan sonra galibiyetle tanışırken, puanını ise 39'a yükseltti.



Maçtan dakikalar

9. dakikada Latovlevici'nin ortasında Ceyhun Gülselam altıpasın gerisinden rakibinin üzerinden iyi yükselerek yaptığı kafa vuruşunda kaleci Karcemarskas çizgi üzerinde topu kontrol etmeyi başardı.

16. dakikada Bliznichenko'nun sağ çaprazdan ortasında Barış Başdaş'ın penaltı noktası gerisinden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Karcemarskas, soluna giden topu uzanarak kornere çeldi.

45. dakikada Bifouma'nın ceza alanı sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Ahmet Şahin yerden gelen topu rahat biçimde kontrol etti.

61. dakikada Lazarevic'in sol çaprazdan kaleye çektiği şutunda top üstten auta gitti.

63. dakikada Lazarevic, Vrsajevic'in ceza alanı sol çaprazında yaptığı müdahale sonrasında yerde kalması sonucu hakem Suat Arslanboğa penaltı noktasını gösterdi.

64. dakikada penaltı için topun başına geçen Seleznyov, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla kaleci Karcemarskas'ın solundan topu filelerle buluşturdu. 1-0

79. dakikada Yatabare, açısı dar olmasına rağmen ceza alanı sol çaprazından sağ ayağıyla çektiği şutunda top farklı şekilde üstten auta gitti.

83. dakikada Bifouma ceza alanı içine girdikten sonra rakibinden sıyrılıp sol ayağıyla yaptığı vuruşunda top yandan auta gitti.



Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Suat Arslanboğa xx,Serkan Gençerler xx,Aleks Taşçıoğlu xx

Kardemir Karabükspor: Ahmet Şahin xxx, Dany xx, Barış xxx,Latovlevici xxx, Paul Papp xxx, Skulason xx, Tanase xxx (Gaman dk. 80 xx), Ceyhun xx, Biliznichenko xx (Lazarevic dk. 59 xxx), Ermin Zec xx, Seleznov xx (Yatabare dk. 75 xx)

Yedekler: Ercüment, Fatih Atik,İlhan, Serdar

Teknik Direktör: Zoran Barisic

Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Vrsajevic xx, Prochazka xx, Numan Çürüksu xx, Pinto xx, Umar xx, Ndiaye xx, Mehmet Güven xx (Muhammed Bayır dk. 88 ?), Bifouma xx, Regattin xx (Rusescu dk. 75 x), Webo xx

Yedekler: Hakan Arıkan, Koray Altınay, Sinan Kurt, Erdal Kılıçaslan, Adam Maher

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Gol: Seleznov (dk. 64 pen.)

Sarı Kartlar: Ceyhun, Dany, Papp, Skulason (Karabükspor), Bifouma, Rusescu (Osmanlıspor)

(Yasin Erdem - Çetin Uzunkara /İHA)