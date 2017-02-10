Karabükspor Beşiktaş maçı geniş özeti

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Karabükspor ile Beşiktaş karşılaştı. İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI Mücadelenin ilk bölümü oldukça kısır geçti ve iki takım da orta alan birbirine üstünlük kurma mücadelesi verdi. İlk yarının sonlarına doğru kanatlardan etkili olmaya çalışan siya-beyazlılar net poziyonlar üretemeyince ilk yarıda gol sesi çıkmadı. KARABÜK İKİNCİ YARIYA HIZLI BAŞLADI Karlşılaşmanın ikinci yarısına ev sahibi ekip hızlı başladı ve golü de buldu. 50. dakikada, Ceyhun'un pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Zec aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Ev sahibi ekip bu golle de kalmadı. 75'de kullanılan serbest vuruştan sonra Yevhen Seleznyov kafayla topu ağlara gönderdi ve Karabükspor farkı 2'ye çıkardı. Kalan bölümde siyah-beyazlı ekip baskısını artırdı özellikle Quaresma'nın kanadından etkili ataklar oluşturan kartal rakibini iyice bunalttı ve golü de Aboubakar'la buldu. Ancak kalan dakikalarda Karabükspor savunmada adeta etten bir duvar ördü ve Beşiktaş'a başka gol imkanı tanımadı ve mücadele 2-1 ev sahibinin üstünlüğünde tamamlandı. Bu sonuçla Beşiktaş 20. haftayı 44 puanla kapadı. Karabükspor ise 27 puana yükseldi

KARABÜKSPOR: 2 - 1 :BEŞİKTAŞ

Maç Sonu: Karşılaşmada son düdük çaldı. Karabükspor Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

90+3. dakika: Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta savunma topu karşıladı. Sonrasında Adriano'nun şutu dışarıya gitti. Zec'e sert bir faul yapan Quaresma sarı kart gördü. Karabüksporlu futbolcular Zec'e yapılan faulde serbest vuruşu paslı kullandıktan sonra İlhan topu aldı ancak pozisyon ofsayt.

90+2. dakika: Karabükspor'da Yevhen Seleznyov yerini Paul Papp'a bıraktı.

90+1. dakika: Gökhan sağ kanattan ceza sahasına girmek üzereyken yerde kaldı. Beşiktaş tehlikeli bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

90. dakika: Beşiktaş tehlikeli geldi. Aboubakar'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Quaresma'nın ortası kaleye yöneldi ancak az farkla dışarıya gitti. Karşılaşmanın son dakikalarında Beşiktaş beraberlik golü için baskı kurdu. Karşılaşmanın sonuna en az 3 dakika ilave edildi.

89. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Gökhan'ın sağ kanattan yaptığı orta kaleci Ahmet'te kaldı.

88. dakika: GOL! Gelişen Beşiktaş atağında Atiba'nın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Aboubakar aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Karabükspor oyuna yeniden başladı.

87. dakika: Tolgay savunmanın arkasına koşu yapan Aboubakar'ı düşündü ancak Dany zamanında araya girerek tehlikeyi önledi.

86. dakika: Quaresma bir kez daha sağ kanattan orta yaptı ancak top yine kalecide kaldı.

85. dakika: Cenk Kerim'in müdahalesiyle yerde kaldı. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak. Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta top kaleci Ahmet'te kaldı.

84. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Gökhan'ın sağ kanattan yaptığı ortada Talisca'nın kafa vuruşu üstten dışarıya gitti.

83. dakika: Ceyhun serbest vuruşta topu ileriye doğru gönderdi ancak top Beşiktaş'ta kaldı.

82. dakika: Yevhen Seleznyov'da bir kanama var. Tedavi için saha kenarına geldi.

81. dakika: Hızlı gelişen Karabükspor atağında Yevhen Seleznyov'a faul yapan Gökhan sarı kart gördü.

80. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Dany'den sıyrıldıktan sonra ceza sahasına giren Aboubakar'ın vuruşu kaleci Ahmet'te kaldı.

79. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Quaresma'nın sol kanattan yaptığı ortada Talisca'nın kafa vuruşu kaleci Ahmet'te kaldı.

78. dakika: Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta top barajdan geri döndü.

77. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Talisca rakiplerinden sıyrılmak isterken yerde kaldı. Beşiktaş tehlikeli bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

75. dakika: Beşiktaş oyuna yeniden başladı. Quaresma Kerim'e faul yaptıktan sonra iki futbolcu arasında kısa süren bir gerginlik yaşandı.

74. dakika: GOL! Iasmin Latovlevici'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında kafalardan seken top sonrası Yevhen Seleznyov topu ağlara gönderdi.

73. dakika: Beşiktaş'ta Babel yerini Aboubakar'a bıraktı.

72. dakika: Kerim sağ kanattan orta yapmak isterken Adriano'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Ev sahibi takım tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

71. dakika: Beşiktaş'ta yine Adriano sol kanattan ortasını yaptı ancak top yine kalecide kaldı.

70. dakika: Beşiktaş bu dakikalarda sağlı sollu ortalarla rakibini baskı altına almaya çalışıyor.

69. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Adriano'nun sol kanattan yaptığı orta kaleci Ahmet'te kaldı. Bu kez Quaresma'nın sağ kanattan yaptığı ortayı savunma karşıladı.

68. dakika: Karabükspor'da Yatabare yerini İlhan'a bıraktı.

67. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Gökhan'ın sağ kanattan yaptığı ortayı Iasmin Latovlevici karşıladı.

66. dakika: Quaresma'nın sağ kanattan yaptığı ortayı Kerim karşıladı ve top dışarıya gitti. Beşiktaş korner kullanacak. Quaresma'nın sol kanattan kullandığı kornerde top kaleci Ahmet'te kaldı.

65. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Atiba savunmanın arkasına koşu yapan Cenk'i düşündü ancak savunma zamanında araya girdi.

64. dakika: Karabükspor attığı golün ardından oyunu kendi yarı alanında kabul ediyor. Gelişen Beşiktaş atağında Adriano'nun sol kanattan yaptığı ortada Barış topu karşıladı. Sonrasında sağ kanatta topu alan Quaresma'nın sağ kanattan ortası kaleci Ahmet'te kaldı.

63. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Babel'in sol kanattan yaptığı ortayı arka direkte kontrol eden Gökhan Cenk'i topla buluşturmak istedi ancak savunma araya girdi.

62. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Quaresma'nın sağ kanattan yaptığı ortada top kaleci Ahmet'te kaldı.

61. dakika: Beşiktaş'ta Oğuzhan yerini Tolgay'a bıraktı. Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı kornerde Marcelo'nun kafa vuruşu üstten dışarıya gitti.

60. dakika: Beşiktaş'ta Tolgay oyuna girmek için hazırlık yapmaya başladı. Quaresma kornerde Gökhan'la paslaştıktan sonra ortasını yaptı. Onun ortasında top Iasmin Latovlevici'ye çarptı ve dışarıya gitti. Beşiktaş bir kez daha korner kullanacak.

59. dakika: Quaresma sağ kanattan orta yapmak isterken Barış araya girdi ve top dışarıya gitti. Beşiktaş korner kullanacak.

58. dakika: Hızlı gelişen Karabükspor atağında Zec Ceyhun'un pasıyla kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak pozisyon ofsayt.

57. dakika: Beşiktaş ilk yarının aksine ikinci yarıda savunma arkasına atılan toplarla etkili olmaya çalışıyor. Gelişen Beşiktaş atağında Gökhan'ın sağ kanattan yaptığı ortada Ahmet yumruklayarak topu uzaklaştırdı.

56. dakika: Adriano savunmanın arkasına koşu yapan Talisca'yı topla buluşturmak istedi ancak Ahmet kalesini zamanında terk ederek topu kontrol etti.

55. dakika: Gökhan'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Quaresma arka direğe ortasını yapmak istedi ancak savunma araya girdi ve top dışarıya gitti. Beşiktaş korner kullanacak. Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı kornerde Babel'in vuruşu kaleci Ahmet'te kaldı.

54. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Quaresma sağ kanattan ortasını yaptı ancak onun orta yaptığı bölgede takım arkadaşı yok.

53. dakika: Beşiktaş yediği golün ardından beraberlik adına baskı kurmaya çalışıyor.

52. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Oğuzhan savunmanın arkasına koşu yapan Cenk'i topla buluşturmak istedi ancak pozisyon ofsayt.

51. dakika: Beşiktaş yeniden oyuna başladı.

50. dakika: GOL! Gelişen Karabükspor atağında Ceyhun'un pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Zec aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

49. dakika: Oğuzhan sağ kanatta hareketlenen Quaresma'yı topla buluşturdu ancak pozisyon ofsayt.

48. dakika: Hızlı gelişen Karabükspor atağında Yatabare'nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan Kerim'in ortasında kaleye yönelen top az farkla dışarıya gitti.

47. dakika: Mitrovic savunmanın arkasına koşu yapan Talisca'yı topla buluşturmak istedi ancak Ahmet kalesini zamanında terk ederek topu aldı.

46. dakika: Karşılaşmada ikinci yarı başladı. Karabükspor'da Tanase yerini Zec'e bıraktı.

Devre Arası: İlk yarıda son düdük çaldı. Takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gidiyor.

45+1. dakika: Karabüksporlu futbolcular ilk yarının son anlarında kendi aralarında pas yapıyor.

45. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Adriano'nun pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Oğuzhan'ın ortasını savunma karşıladı.

44. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Babel ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu kalecide kaldı.

43. dakika: Gökhan'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Quaresma arka direğe orta yapmak istedi ancak Barış zamanında müdahaleyle Quaresma'ya orta şansı vermedi.

42. dakika: Karabük'te taraftarlar bu dakikalarda 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez' tezahüratı yapıyor.

41. dakika: Yevhen Seleznyov savunmanın arkasına koşu yapan Yatabare'yi topla buluşturmak istedi ancak Fabri kalesini zamanında terk ederek tehlikeyi önledi.

40. dakika: Quaresma sağ kanatta topla buluştuktan sonra Iasmin Latovlevici'den sıyrıldıktan sonra ortasını yaptı. Onun ortasını savunmada Gaman karşıladı ve tehlikeyi önledi.

39. dakika: Topla oynama oranları: Karabükspor %38 Beşiktaş %62

38. dakika: Talisca serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü ancak onun vuruşu yan ağlarda kaldı.

37. dakika: Iasmin Latovlevici'nin yaptığı pas hatası sonrası topu alan Atiba yerde kaldı. Beşiktaş tehlikeli bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

36. dakika: Gökhan'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Quaresma'nın ortasını savunma karşıladı.

35. dakika: Beşiktaş bu dakikalarda yine etkili olmaya başladı.

34. dakika: Quaresma ikinci kornerde Babel'le paslaştıktan sonra içeriye doğru kat etti ve şutunu çekti ancak onun şutu savunmadan geri döndü.

33. dakika: Quaresma'nın sol kanattan kullandığı kornerde Iasmin Latovlevici ters bir vuruşla topu ağlara gönderecekken Olafur Skulason topu çizgiden çıkardı. Sonrasında Cenk'in vuruşu savunmadan dışarıya gitti. Beşiktaş bir kez daha korner kullanacak.

32. dakika: Talisca Tanase'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Bu kez Beşiktaş tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak. Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta Dany topu karşıladı ve top dışarıya gitti. Beşiktaş bu kez korner kullanacak.

31. dakika: Beşiktaşlı futbolcular serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra kendi aralarında pas yapıyor.

30. dakika: Babel Ceyhun'un müdahalesiyle yerde kaldı. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

29. dakika: Oğuzhan savunmanın arkasına koşu yapan Cenk'i düşündü ancak Dany zamanında araya girdi ve topun Cenk'e gelmesine engel oldu.

28. dakika: Iasmin Latovlevici'nin sol kanattan ortasını Atiba karşıladı sonrasında hızlı gelişen Beşiktaş atağında Talisca rakiplerinden sıyrılmak isterken yerde kaldı ve faul bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

27. dakika: Gelişen Karabükspor atağında Tanase'nin sağ kanattan yaptığı ortayı savunma karşıladı.

26. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Babel sol kanattan orta yapmak isterken Dany zamanında araya girdi ve Babel'e orta yapma şansı vermedi.

24. dakika: Karabükspor tehlikeli geldi. Gelişen atakta Iasmin Latovlevici'nin sol kanattan yaptığı ortada Ceyhun'un ceza sahasından vuruşu dışarıya gitti.

23. dakika: Ceyhun Atiba'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Karabükspor bu kez orta sahadan serbest vuruş kullanacak. Barış serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan Karabüksporlu futbolcular kendi aralarında pas yapıyor.

22. dakika: Iasmin Latovlevici'nin kullandığı serbest vuruşta Yevhen Seleznyov ofsayt pozisyonunda kaldı.

21. dakika: Kerim sağ kanatta topla buluştuktan sonra Adriano'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Adriano bu müdahalenin ardından sarı kart gördü. Karabükspor serbest vuruş kullanacak.

20. dakika: Iasmin Latovlevici'nin kullandığı serbest vuruşta Gökhan topu karşıladı. Sonrasında Dany'in ceza sahasına doldurduğu top dışarıya gitti.

19. dakika: Quaresma'nın kaptırdığı top sonrası topu alan Kerim'in sağ kanattan yaptığı ortayı savunma karşıladı. Sonrasında topu alan Barış Talisca'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Ev sahibi takım tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

18. dakika: Beşiktaşlı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

17. dakika: Beşiktaş tehlikeli geldi. Adriano'nun ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Talisca'nın vuruşunu kaleci Ahmet çıkardı ancak daha önce ofsayt bayrağı havada.

16. dakika: Tanase'nin kullandığı serbest vuruşta top doğrudan dışarıya gitti.

15. dakika: Tanase rakiplerinden sıyrılmak isterken yerde kaldı. Ev sahibi takım tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

14. dakika: Beşiktaş'ta Quaresma'nın bir sakatlığı var. Sağlık görevlileri oyun alanında.

13. dakika: Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı kornerde savunmadan seken top kaleci Ahmet'te kaldı.

12. dakika: Karabükspor tehlikeli geldi bu kez. Gelişen atakta Iasmin Latovlevici'nin sol kanattan ortasında Yatabere ceza sahasında topa vuramadı. Sonrasında hızlı gelişen Beşiktaş atağında Cenk'in vuruşu savunmadan dışarıya gitti. Beşiktaş korner kullanacak.

11. dakika: Beşiktaş bu dakikalarda tehlikeli gelmeye başladı.

10. dakika: Quaresma sağ kanatta topla buluştuktan sonra ceza sahasındaki Babel'i topla buluşturmak istedi ancak Dany zamanında araya girerek topu kafayla kalecisine kazandırdı.

9. dakika: Beşiktaş tehlikeli geldi. Quaresma'nın sağ kanattan yaptığı ortada Talisca arka direkten topu altı pastaki Cenk'e indirdi. Cenk'in vuruşunda top Dany'den geri döndü. Devam eden atakta Atiba'nın vuruşu dışarıya gitti.

8. dakika: Beşiktaş karşılaşmanın ilk dakikalarında Gökhan ve Quaresma'nın oynadığı sağ kanattan etkili olmaya çalışıyor. Gaman savunmanın arkasına koşu yapan Yatabare'yi topla buluşturmak istedi ancak Fabri kalesini zamanında terk ederek tehlikeyi önledi.

7. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında sağ kanatta topla buluşan Quaresma ceza sahasına girmek istedi ancak Gaman zamanında araya girerek onun ceza sahasına girmesine engel oldu.

6. dakika: Karabükspor'da Dany savunmanın arkasına koşu yapan Yatabare'yi topla buluşturmak istedi ancak pozisyon ofsayt.

5. dakika: Marcelo serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra sağ kanatta topla buluşan Quaresma bindirme yapan Gökhan'a pasını verdi. Gökhan'ın ortasında savunma topu karşıladı.

4. dakika: Quaresma Yevhen Seleznyov'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Beşiktaş orta sahadan serbest vuruş kullanacak.

3. dakika: Karşılaşmanın ilk dakikalarında topun hakimiyeti Beşiktaş'ta. Siyah - beyazlı oyuncular kendi aralarında pas yapıyor.

2. dakika: Cenk Barış'tan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Beşiktaş orta alandan serbest vuruş kullanacak. Beşiktaşlı futbolcular serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra sağ kanatta topla buluşan Quaresma ceza sahasına doğru hareketlenen Cenk'i düşündü ancak Iasmin Latovlevici zamanında araya girerek tehlikeyi önledi.

1. dakika: Karşılaşmada ilk düdük çaldı. İki takıma da başarılar. Beşiktaşlı futbolcular ilk dakikada kendi aralarında pas yapıyor.

Maçtan Önce: Takımlar seremoni için sahaya çıkıyor. Karabük'te İstiklal Marşımız... Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol güneş cezası nedeniyle mücadeleyi tribünden takip edecek.





KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ahmet Şahin, Latovlevici, Barış, Dany, Kerim, Gaman, Tanase, Ceyhun, Skulason, Yatabare, Seleznov

YEDEKLER: Ercüment, Papp, Osman, İlhan, Lazarevic, Serdar, Zec

TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Mitrovic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk

YEDEKLER: Tolga, Beck, Atınç, Necip, Gökhan İnler, Tolgay, Aboubakar

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş