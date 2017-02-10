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Karabükspor Beşiktaş maçı CANLI TAKİP
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Karabükspor Beşiktaş maçı CANLI TAKİP

Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasının açılış maçında deplasmanda Karabükspor ile karşı karşıya geliyor.

Spor Toto Süper Lig 20. hafta maçında Beşiktaş, Kardemir Karabükspor'a konuk oluyor.

KARDEMİR KARABÜKSPOR-BEŞİKTAŞ

STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

SAAT: 19:00

HAKEM: Halis Özkahya

YAYIN: BeIN SPORTS 1

KARABÜKSPOR: 0 - 0 :BEŞİKTAŞ

13. dakika: Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı kornerde savunmadan seken top kaleci Ahmet'te kaldı.

12. dakika: Karabükspor tehlikeli geldi bu kez. Gelişen atakta Iasmin Latovlevici'nin sol kanattan ortasında Yatabere ceza sahasında topa vuramadı. Sonrasında hızlı gelişen Beşiktaş atağında Cenk'in vuruşu savunmadan dışarıya gitti. Beşiktaş korner kullanacak.

11. dakika: Beşiktaş bu dakikalarda tehlikeli gelmeye başladı.

10. dakika: Quaresma sağ kanatta topla buluştuktan sonra ceza sahasındaki Babel'i topla buluşturmak istedi ancak Dany zamanında araya girerek topu kafayla kalecisine kazandırdı.

9. dakika: Beşiktaş tehlikeli geldi. Quaresma'nın sağ kanattan yaptığı ortada Talisca arka direkten topu altı pastaki Cenk'e indirdi. Cenk'in vuruşunda top Dany'den geri döndü. Devam eden atakta Atiba'nın vuruşu dışarıya gitti.

8. dakika: Beşiktaş karşılaşmanın ilk dakikalarında Gökhan ve Quaresma'nın oynadığı sağ kanattan etkili olmaya çalışıyor. Gaman savunmanın arkasına koşu yapan Yatabare'yi topla buluşturmak istedi ancak Fabri kalesini zamanında terk ederek tehlikeyi önledi.

7. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında sağ kanatta topla buluşan Quaresma ceza sahasına girmek istedi ancak Gaman zamanında araya girerek onun ceza sahasına girmesine engel oldu.

6. dakika: Karabükspor'da Dany savunmanın arkasına koşu yapan Yatabare'yi topla buluşturmak istedi ancak pozisyon ofsayt.

5. dakika: Marcelo serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra sağ kanatta topla buluşan Quaresma bindirme yapan Gökhan'a pasını verdi. Gökhan'ın ortasında savunma topu karşıladı.

4. dakika: Quaresma Yevhen Seleznyov'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Beşiktaş orta sahadan serbest vuruş kullanacak.

3. dakika: Karşılaşmanın ilk dakikalarında topun hakimiyeti Beşiktaş'ta. Siyah - beyazlı oyuncular kendi aralarında pas yapıyor.

2. dakika: Cenk Barış'tan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Beşiktaş orta alandan serbest vuruş kullanacak. Beşiktaşlı futbolcular serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra sağ kanatta topla buluşan Quaresma ceza sahasına doğru hareketlenen Cenk'i düşündü ancak Iasmin Latovlevici zamanında araya girerek tehlikeyi önledi.

1. dakika: Karşılaşmada ilk düdük çaldı. İki takıma da başarılar. Beşiktaşlı futbolcular ilk dakikada kendi aralarında pas yapıyor.

Maçtan Önce: Takımlar seremoni için sahaya çıkıyor. Karabük'te İstiklal Marşımız... Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol güneş cezası nedeniyle mücadeleyi tribünden takip edecek.



KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ahmet Şahin, Latovlevici, Barış, Dany, Kerim, Gaman, Tanase, Ceyhun, Skulason, Yatabare, Seleznov

YEDEKLER: Ercüment, Papp, Osman, İlhan, Lazarevic, Serdar, Zec

TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Mitrovic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk

YEDEKLER: Tolga, Beck, Atınç, Necip, Gökhan İnler, Tolgay, Aboubakar

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
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