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Karabükspor, Antalya kampını tamamladı
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Karabükspor, Antalya kampını tamamladı

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Kardemir Karabükspor, 10 günlük Antalya kampını tamamladı.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Kardemir Karabükspor, 10 günlük Antalya kampını tamamladı.
Sabah ve akşam gerçekleştirdiği çift idman ile Antalya kampını tamamlayan kırmızı-mavili ekip, ligin 12. haftasının kapanış maçında pazartesi günü sahasında konuk edeceği Kasımpaşa maçının hazırlıklarına kendi tesislerinde sürdürecek.
Teknik Direktör Tony Popovic yönetiminde sabah gerçekleştirilen antrenmanda orta, şut ve istasyon çalışmasının ardından yarım sahada çift kale maç yapan oyuncular akşam antrenmanında ise gruplar halinde salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Antrenmana milli takımlarında bulunan Poko, Torje, Grozav ve Skulasson katılmadı.
Kırmızı-mavili ekip yarın öğle saatlerinde Antalya'dan hava yolu ile Ankara'ya, oradan da kara yolu ile Karabük'e geçecek.
(Yasin Erdem /İHA)
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