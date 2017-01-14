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Karabükspor Akhisar'ı tek golle geçti
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Karabükspor Akhisar'ı tek golle geçti

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kardemir Karabükspor sahasında Akhisar Belediyespor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kardemir Karabükspor sahasında Akhisar Belediyespor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR
12. dakikada Rodallega'nın indirdiği topa hareketlenen Özer Hurmacı'nın sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak kaleci Ahmet Şahin'de kaldı.
17. dakikada Caner'in geri pasına kaleci Bora Körk elle dokununca hakem Ümit Öztürk endirekt serbest vuruş verdi. Altı pas içinde Ceyhun Gülselam'ın doğrudan kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak kalenin sağından auta gitti.
45. dakikada Ceyhun Gülselam'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Lazarevic'in kafa vuruşunda top kaleci Bora'da kaldı.
47. dakikada ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşta Latovlevici'nin doğrudan kaleye gönderdiği şut kalenin sağından az farkla auta çıktı.
64. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Ömer'in ceza alanına ortasında Rodallega'nın kafa vuruşunda Ahmet Şahin topu güçlükle kornere çeldi.
80. dakikada ceza sahası dışında hafif sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşu kullanan Iasmin Latovlevici'nin şık vuruşunda meşin yuvarlak Bora Körk'ün sağından ağlarla buluştu. 1-0

KÜNYE
Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Uygar Bebek xx, Osman Gökhan Bilir xx
Kardemir Karabükspor: Ahmet Şahin xxx, Kokalovic xxx (Serdar dk. 63 xx), Gaman xxx, Barış xxx, Latovlevici xxx, Tanase xx, Kerim Zengin xx, Ceyhun xx, Lazarevic xx (Osman dk. 84 ?), Ermin Zec xx (İlhan dk. 50 ?), Seleznyoz xx
Yedekler: Ercüment, Mahmut, Tayyib Talha, Fatih
Teknik Direktör: Igor Tudor
Akhisar Belediyespor: Bora xx, Lopes xx, Orhan xx, Caner xx, Aykut x (Larsson dk. 82 ?), Soner xx, Ömer xx, Custodio xx, Özer Hurmacı xx (Ricardo Jorge dk. 50 xx), Onur Ayık x (Olcan dk. 82 ?), Rodallega xx
Yedekler: Fatih Öztürk, Kadir, Samardzic, Hasan Ali
Teknik Direktör: Tolunay Kafkas
Gol: Latovlevici (dk. 80) (Karabükspor)
Sarı kartlar: Lazarevic, Seleznyoz (Karabükspor), Özer Hurmacı, Orhan, Caner (Akhisar Belediyespor)
(Yasin Erdem/İHA)
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