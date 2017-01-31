Karabükspor'a Rumen stoper

Kardemir Karabükspor, transferin son gününde İsviçre Challenge Ligi ekibi FC Wil 1900 takımından stoper Paul Papp'ı renklerine bağladı.

Kardemir Karabükspor, transferin son gününde İsviçre Challenge Ligi ekibi FC Wil 1900 takımından stoper Paul Papp'ı renklerine bağladı.

Karabükspor tesislerinde Asbaşkan Tolga Gül'ün katılımı ile düzenlenen imza töreninde 27 yaşındaki Rumen stoper Paul Papp kendisini 1.5 yıllığına kırmızı-mavili ekibe bağlayan sözleşmeyi imzaladı. İmza töreninde konuşan Kardemir Karabükspor Asbaşkanı Tolga Gül, önemli tecrübelere sahip 27 yaşındaki oyuncuyu 1.5 yıllığına transferin son gününde kadrolarına kattıklarını söyledi. Gül, Papp'ın daha önce Romanya ve İtalya ile son olarak İsviçre liglerinde sağ bek ve stoper mevkilerinde oynayan bir oyuncu olduğundan takıma ayrı bir güç katacağını belirtti.

Karabük'te olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten tecrübeli oyuncu Paul Papp ise, "İyi bir sezon için elimden geleni yapmak istiyorum. Küçük bir aileye geldiğimi düşünüyorum. Burada daha önce birlikte oynadığım Rumen oyuncuları tanıyorum. Yeteneklerimi burada geliştirmeye geldim. Kariyerimi burada bir basamak daha öteye atacağım. Buraya gelmemin diğer bir sebebi de Romanya milli takımıydı. Burada her zaman iyi çalışıp, kendimi iyi hazırlayıp hazır bir şekilde hocamın görev vermesini bekleyeceğim ve oynayacağım. Bütün düşüncelerim bu yönde" dedi.

(Yasin Erdem / İHA)