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Karabükspor 3 oyuncu ile masaya oturacak
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Karabükspor 3 oyuncu ile masaya oturacak

Karademir Karabükspor Kulüp Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, sözleşmesi biten 3 oyuncu ile yeniden masaya oturacaklarını açıkladı.

Karademir Karabükspor Kulüp Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, sözleşmesi biten 3 oyuncu ile yeniden masaya oturacaklarını açıkladı.
Bu sezon ligde kalma hedefi ile yola çıktıklarını ve bunu da başardıklarını kaydeden Başkan Tankut, "Bu yıl hedeflerimiz geçtiğimiz sezona göre daha iyi yerde olmak. Bunun için yeni sezon öncesi hazırlıklarımıza başladık. Öncelikle sözleşmesi biten Kerim Zengin, İlhan Depe ve Ermin Zec var. Bu üç oyuncumuzla masaya oturup yeniden görüşeceğiz. Diğer yandan sözleşmesi biten kaleci Ercüment Kafkasyalı ile kiralık olan Lazerevic'i düşünmüyoruz" dedi.
Başkan Tankut ayrıca, kamp çalışmaları kapsamında 1-14 Temmuz arasında birinci etap kamp çalışmalarını Bolu'da yapacaklarını 3 günlük iznin ardından ikinci etap kampı için 18-30 Temmuz arasında ise Slovenya'da olacaklarını da kaydetti.
(Yasin Erdem / İHA)

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