03.01.2017 15:59 Karabüklü ressam Ankara'da sergi açacak

Karabüklü ressam Ömer Erdem 7-31 Ocak tarihlerinde yağlı boya resim sergisi açacak. Karabüklü ressam Ömer Erdem 7-31 Ocak tarihlerinde yağlı boya resim sergisi açacak.



Ankara Galerim Sanat Galerisinde 'Benim mahallem, dünyanın en güzel ülkesiydi' temasıyla resim sergisi açacak olan ressam Ömer Erdem, çocuklar okul dönemlerinden oyunlarına kadar farklı alanlarda yağlı boya ile yaptığı birbirinden güzel resimlerini sergileyecek.



Sanat severleri sergiye davet eden Erdem, serginin 7 Ocak'tan 31 Ocak tarihine kadar açık kalacağını kaydetti.

