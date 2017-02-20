Türkiye Boks Federasyonu tarafından Fethiye'de organize edilen bayanlar ferdi büyükler, gençler ve yıldızlar Türkiye şampiyonasında Karabüklü boksörler madalyalarla döndü.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından Fethiye'de organize edilen bayanlar ferdi büyükler, gençler ve yıldızlar Türkiye şampiyonasında Karabüklü boksörler madalyalarla döndü.

Antrenör Baykan Arslan başkanlığında müsabakalarda mücadele eden Karabüklü milli bayan boksörler gençler ve yıldızlar Türkiye Şampiyonasını 3 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Fethiye'de düzenlenen şampiyonada, büyük bayanlar kategorisinde mücadele eden sporculardan 81 kiloda Elif Güneri ve 54 Kilogramda Merve Özge Arslan altın madalya kazanırken, Çağla Aluç ise gençler ve yıldızlar Türkiye şampiyonasında gençler kategorisinde 60 kilogramda şampiyonluk kürsüsüne çıktı.

54 kiloda Fatmanur Ayrılma ve 81 kiloda Eda Yenilmez gümüş madalya, 57 kiloda Zeynep Gedikli, 57 kiloda Naile Portakal ve 81 kiloda İrem Günesen ise müsabakada bronz madalya kazandılar.

(Yasin Erdem /İHA)