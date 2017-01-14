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Karabük'te ilk yarıda gol yok
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Karabük'te ilk yarıda gol yok

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kardemir Karabükspor sahasında Akhisar Belediyespor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kardemir Karabükspor sahasında Akhisar Belediyespor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
12. dakikada Rodallega'nın indirdiği topa hareketlenen Özer Hurmacı'nın sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak kaleci Ahmet Şahin'de kaldı.
17. dakikada Caner'in geri pasına kaleci Bora Körk elle dokununca hakem Ümit Öztürk endirekt serbest vuruş verdi. Altı pas içinde Ceyhun Gülselam'ın doğrudan kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak kalenin sağından auta gitti.
45. dakikada Ceyhun Gülselam'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Lazarevic'in kafa vuruşunda top kaleci Bora'da kaldı.

KÜNYE
Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Uygar Bebek xx, Osman Gökhan Bilir xx
Kardemir Karabükspor: Ahmet Şahin xx, Kokalovic xx, Gaman xx, Barış xx, Latovlevici xx, Tanase xx, Kerim Zengin xx, Ceyhun xx, Lazarevic xx, Ermin Zec xx, Seleznyoz xx
Yedekler: Ercüment , Osman, Mahmut, Tayyib Talha, İlhan, Fatih, Serdar
Teknik Direktör: Igor Tudor
Akhisar Belediyespor: Bora xx, Lopes xx, Orhan xx, Caner xx, Aykut xx, Soner xx, Ömer xx, Custodio xx, Özer Hurmacı xx, Onur Ayık xx, Rodallega xx
Yedekler: Fatih Öztürk, Kadir, Samardzic, Hasan Ali, Olcan, Ricardo, Larsson
Teknik Direktör: Tolunay Kafkas
Sarı kart: Özer Hurmacı (Akhisar Belediyespor)
(Yasin Erdem/İHA)
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