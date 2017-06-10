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'Karabük Süper Lig'in kıymetini hala bilmiyor'
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'Karabük Süper Lig'in kıymetini hala bilmiyor'

Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un yapılan olağan genel kurulunda, yeniden başkanlığa seçilen Hikmet Feridun Tankut, 'Karabük, Süper Lig'in kıymetini hala bilmiyor' dedi.

Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un yapılan olağan genel kurulunda, yeniden başkanlığa seçilen Hikmet Feridun Tankut, "Karabük, Süper Lig'in kıymetini hala bilmiyor" dedi.
Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi'nde yapılan kongrede Hikmet Feridun Tankut başkanlığındaki tek liste ile seçime gidildi. Kongrede 92 üyenin oyun tamamını alan Hikmet Ferudun Tankut, yeniden kulübün yeni başkanı olarak, dördüncü kez koltuğa oturdu.

"ORTALAMA 2 BİN 500 KİŞİYİ GEÇEMEDİK"
Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi Salonu'nda gündemin okunması ve divan kurulunda başkanlığa Taner Canyurt, üyeliklere Kadir Onar ve Sait Aygün'ün seçilmesinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla Kardemir Karabükspor Olağan Genel Kurulu başladı. Yönetim ve denetim raporlarının okunmasının ardından gidilen seçimin ardından başkanlığa seçilen Hikmet Feridun Tankut, 81 kenttin 69'unda Süper Lig takımı olmadığını ve Karabük olarak hala bunun kıymetinin anlaşılmadığını söyledi.
Maçlara az sayıda taraftarın geldiğinden de yakınan Tankut, "2 sene önce küme düşmüş ve geçen sene Süper Lig'e tekrar çıkarak ligde iç sahada Beşiktaş ve Başakşehir'in ardından 34 puan toplayan bir takımız. Bununla hepimizin gurur duyması gerekiyor. 13 bin kişilik stadımızın 10 bin kişi ile doldurmamız gerekir. Fenerbahçe, Galatasaray Beşiktaş maçlarında 8 bin diğer maçlarda ise ortalama 2 bin 500 kişiyi geçemedik. Bunlar bizim hep eksi puanlarımızı oluyor. Hakemler, medya ve federasyon bunlara dikkat ediyor. Tribünlerini doldurmayan takımına sahip çıkmayan bir şehir olunca onların ne derece ilgi ve alakalarının olacağını takdirlerinize bırakıyorum" dedi.

"HAKEM HATALARINDAN CANIMIZ ÇOK YANDI"
Hakem hatalarında canlarının çok yandığını da kaydeden Başkan Tankut, "Düştüğümüz sene çok ciddi hakemlerin hatalı kararları ile karşı karşıya kaldık. Geçen sene bizi çıkarmamak için ellerinden geleni yaptılar. Bu sene de ilk yarı bütün maçlarımızda her türlü hakem kararları ile karşı karşıya kaldık. Bilgi birikim ve tecrübemizle bunu aştık ve ikinci yarı hemen hemen sıfır hatayla sezonu kapattık" diye konuştu.
Ekonomik yapılarında da çok ciddi bir bozukluk olduğunu kaydeden Tankut, şunları söyledi:
"İki yıldır biz sokağa çıkıp kimseden para istemedik, talepte bulunmadık. Kendi yağımızda, kendi içimizde kırılıyor, dökülüyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışarak takımı bu günlere getirdik. Ama yeni sezonda biz yine takımı 2 bin, 2 bin 500 kişilik taraftarın karşısına çıkartırsak motife etmekte zorlanıyoruz. Kıymetini ne zaman anlayacağız onu bilemiyorum. Karabük'ün bir silkelenmesi ve kıymetlerinin değerini anlaması gerekiyor.
Eğer önümüzdeki sezonda aynı şekilde giderse doğabilecek kötü sonuçlardan lütfen hiç kimsenin ne şahsımı ne de yönetimi suçlamaya hakkı olmaz. Herkesin 15 günde bir 1,5 saat gelip takıma destek vermiyorsa birilerinden bir şey bekleme hakkı da doğmuyor."

TANKUT TEBRİKLERİ KABUL ETTİ
Başkan Tankut daha sonra tebrikleri kabul ederken, kongreye, Milletvekili Burhanettin Uysal, Safranbolu Belediye Başkanı Dr. Necdet Aksoy, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Yortan Belde Belediye Başkanı Yılmaz Tiryaki, TSO Başkanı Tuncay Özcan, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun ile davetliler ve delegeler katıldı.
Öte yandan dördüncü kez takımın başına geçen Hikmet Ferudun Tankut başkanlığındaki Kardemir Karabükspor yönetimi ise şu isimlerden oluştu:
"Ahmet Karabacak, Tolga Gül, Tuncay Yıldız, Kürşat Yılmaz, Abdullah Adatepe, Cihan Yılmaz, Aydın Derebaşı, Mehmet Ali Özer, Levent Ersöz, Serdar Dereli, Hakan Eren ve Koray Erikçi."
(Çetin Uzunkara - Yasin Erdem / İHA)

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