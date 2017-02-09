Suriye'nin El Bab şehrinde düzenlenen operasyonda şehit düşen Uzman Çavuş Umut Aytekin'in memleketi Karabük'e şehit ateşi düştü.
Suriye'nin El Bab şehrinde düzenlenen operasyonda şehit düşen Uzman Çavuş Umut Aytekin'in memleketi Karabük'e şehit ateşi düştü.
El Bab şehidi Uzman Çavuş Umut Aytekin'in Karabük'ün Karabük köyünde bulunan baba evine ateş düştü. Karabük Valisi Mehmet Aktaş, Garnizon Komutanı Tekin Nemlioğlu ve İl Jandarma Alay Komutanı Cihan Ulukaya şehidin annesi Zehra Aytekin ve baba Hasan Aytekin'e acı haberi verdiler. Şehidin baba evine Türk Bayrakları asıldı.
(Yasin Erdem/İHA)