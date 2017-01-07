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Karaaslan yabancı öğrencilerle buluştu
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Karaaslan yabancı öğrencilerle buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Türkiye'nin ve içinde bulunduğu coğrafyanın zor bir dönemden geçtiğini belirterek, 'Tarih belki de yeniden yazılıyor. Biz bunun içinde yaşıyoruz ve bir parçasıyız. Ama sadece bir parçası olmamak, aynı zamanda bu tarihi yazanlar arasında olmak çok önemli' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Türkiye'nin ve içinde bulunduğu coğrafyanın zor bir dönemden geçtiğini belirterek, "Tarih belki de yeniden yazılıyor. Biz bunun içinde yaşıyoruz ve bir parçasıyız. Ama sadece bir parçası olmamak, aynı zamanda bu tarihi yazanlar arasında olmak çok önemli" dedi.

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) çeşitli fakülte ve yüksek okullarda öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerle Yalı Kafe'de kahvaltı programında bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden Karaaslan, onların sorunlarını da dinledi.

İlk olarak söz alan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, dünyanın neresinde bir mazlum ve mağdur varsa Türkiye'nin orada olduğunu ifade ederek, "Türkiye, dünyanın neresinde bir mazlum, bir mağdur varsa onun yanında olmak için elindeki imkanı seferber ediyor. Bütün hain saldırılar, ülkemizin üzerinde oynanıyor. Ülkemiz bu sıkıntıların üstesinden gelecektir, bunu başaracaktır. Bu güzellikleri sizlerle birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.

Toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karaslan, Türkiye'nin ve içinde bulunduğu coğrafyanın zor bir dönemden geçtiğini belirterek, "Türkiye'de yaşananları gözlemliyorsunuz. Tarih belki de yeniden yazılıyor ve biz bunun içinde yaşıyoruz ve bir parçasıyız. Ama sadece bir parçası olmamak, aynı zamanda bu tarihi yazanlar arasında olmak çok önemli. Bu nedenle her şeyden önce eğitim almak çok önemli. Bilim olmadan, araştırma olmadan günümüzün dünyasında başarılı olmak mümkün değil. Her şeyden önce üretmek lazım, fikir üretmek lazım" diye konuştu.

"Biz kendi ülkemiz için, huzur, refah, barış, mutluluk bunların hepsini temenni ederken aslında bunları bütün dünya için istiyoruz" diyen Karaslanlan şunları kaydetti: "Sadece kendi ülkemizi terörden koruma gibi bir anlayıştaysanız, benim teröristim, senin teröristin diye ayırırsanız ve bir takım gruplara fırsat verirseniz bu bumerang gibi terör bir gün dönüp dolaşıp gelir mutlaka sizi vurur. Biz meseleye dünya ölçeğinde bakıyoruz. Barış, demokrasi, özgürlük bunlar bugün bizim için çok gerekli haklardır. Dünya için çok evrensel kavramlardır, önemli kavramlardır. Dünyada ne yazık ki bu kavramlar hakkında en çok söz söyleyen ülkeler büyük ve derin bir sessizlik içindeler. Yaşananları görmezden gelenler onlar. O nedenle sizlerin dünya geleceği için duyduğunuz endişe artmış olabilir. Ancak geleceğe çok umutla bakın. Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Ama bu sıkıntılı günler geçecek. Aşılacak gerek Türkiye için, gerek dünya için bu İslam coğrafyası için. Bunun ötesinde insanlık için çok daha güzel günler gerçekleşecek. Buna inanıyorum."

Geleceğin sahiplerinin gençler olduğunu ifade eden Karaaslan şöyle konuştu: "Ben umutluyum çünkü sizler varsınız. Sizler ülkelerinizde çok önemli noktalarda olacaksınız ve dünya barışı için özgürlüğünüz, mutluluğunuz için çalışacaksınız. Dünyanın geleceği açısından önem taşıyorsunuz. Biz sadece ülkemiz için isteseydik bugün Arakan'da olmazdık. Sadece ülkemiz için isteseydik Suriye meselesi bizim için önemli olmazdı. Ne yaşanırsa yaşansın yeter ki bize gelmesin derdik. Ama Suriyelilere kapılarımızı açtık ve elimizden geleni yapıyoruz. Tek başına taşıması çok zor bir sorumluluk aldık. Biz istediğimiz hiçbir şeyi sadece kendimiz için istemiyoruz. Bütün bu coğrafya için istiyoruz. O nedenle biz güçlü olmalıyız, dik durmalıyız. Her zamankinden daha dik durmalıyız. Yaşanan bütün acıların temsili olarak ellerini semaya kaldırıp dua edenler için bugün çok büyük bir sorumluluğumuz var omuzlarımızda. Biz bunun farkındayız ve bu sorumluluğu taşıyabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah ülkemizi daha güzel günlere taşıyacağız."

Programa ayrıca Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Faruk Şahin ile birlikte çok sayıda yabancı uyruklu öğrenci katıldı.
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