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Kara Kuvvetleri Komutanlığı davası başladı
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Kara Kuvvetleri Komutanlığı davası başladı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Kara Kuvvetleri Komutanlığında yaşanan eylemlerle ilgili olarak 150 şüphelinin yer aldığı davanın ilk duruşması başladı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Kara Kuvvetleri Komutanlığında yaşanan eylemlerle ilgili olarak 150 şüphelinin yer aldığı davanın ilk duruşması başladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığında yaşanan eylemlerle ilgili olarak hazırlanan iddianame mahkemeye gönderilmişti. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün 150 sanık hakim karşısına çıktı. 150 şüphelinin yer aldığı 945 sayfalık iddianamede, FETÖ'nün TSK'yı ele geçirmeye yönelik faaliyetlerine ilişkin, "FETÖ Aralık 2013 tarihinden sonra da TSK'yı tamamen ele geçirme faaliyetlerini örtülü olarak sürdürmeye devam etmiştir. Aralık 2013 tarihinden itibaren örgütün gizli emellerinin anlaşılması ve birçok kamu kurumunda FETÖ mensuplarına yönelik soruşturmalar başlatılmasına rağmen TSK içerisinde örgüt mensuplarının ortaya çıkarılarak tasfiye edilmesi süreci başlatılamamıştır. Bunun dışında deşifre olan yüksek rütbedeki mensuplarının bazılarını emekli etmesine rağmen birçoğunu pasif görevlere atayarak veya yurt dışı görevlere göndererek TSK bünyesinde tutabilmeyi başarmıştır. FETÖ asıl kemikleşmiş subay kaynağı olarak sivil liselerden Harp Okullarına soktuğu öğrencileri ve son 10 yılda da çok kısa bir eğitim sürecinden sonra sözleşmeli subay olarak istihdam edilen üniversite mezunlarını kullanmıştır. Nitekim son beş yılda terfi eden ve hain darbe girişimi sonrası TSK'dan ilişiği kesilen generallerin büyük bir çoğunluğu sivil lise kaynaklıdır" değerlendirmelerinde bulunuldu.
İddianamede yer alan şüpheliler, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, askeri komutanlıkların gasp edilmesi, silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme gibi suçlardan yargılanacak.
(Yağmur Yıldız/İHA)

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