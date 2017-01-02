02.01.2017 15:46 Kara kışla birlikte mantar fiyatı yüzde 60 zamlandı

Bilecik'te mantar fiyatları kış mevsimi ile birlikte yüzde 60 zamlandı. Bilecik'te mantar fiyatları kış mevsimi ile birlikte yüzde 60 zamlandı.



Kar yağışının etkileri Bilecik Merkez Hürriyet Mahallesi'nde kurulan Kapalı Pazar'da da görülürken, mantarın kilogram fiyatı 5 liradan 8 liraya yükseldi. Mantar fiyatlarını görünce şaşıran halk fiyatların yüksek olmasından dert yandı. Mantarın yüzde 80 zamlandığını belirten Kapalı Pazar'da tezgah sahibi Hüseyin Savak, "Yoğun kar yağışları ve oldukça soğuk havaların ardından fiyatlarımızın hepsinde artış oldu. Bu soğuktan en çok mantar nasibini aldı. Yüzde 60 zamlanan mantarın fiyatı eskiden 5 lirayken şimdi 8 lira oldu. Vatandaşlarımızın çok bir ilgisi yok tabii" dedi.

