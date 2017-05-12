Kara Havacılık'taki olayların fotoğrafları ortaya çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığında meydana gelen eylemlere ilişkin 155 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, komutanlıkta yaşananların fotoğraflarına yer verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığında meydana gelen eylemlere ilişkin 155 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, komutanlıkta yaşananların fotoğraflarına yer verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturmalar devam ediyor. Bu kapsamda Kara Havacılık Komutanlığında darbe girişimi sırasında meydana gelen olaylara ilişkin 155 şüpheli hakkında iddianame hazırlanarak mahkemeye gönderildi. İddianamede, güvenlik kamerasından elde edilen fotoğraflara yer verildi. Fotoğraflarda, darbeci askerlerin karargahta silahlı olarak dolaştıkları görüldü. Darbeci askerlerin taarruz helikopterlerine mühimmat taşıdığı da görüntülere yansıdı.

(Abdullah Sarıca/İHA)