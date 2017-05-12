Kara Havacılık Komutanlığı iddianamesi tamamlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığında meydana gelen eylemlere ilişkin 155 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame tamamlanarak mahkemeye gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığında meydana gelen eylemlere ilişkin 155 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame tamamlanarak mahkemeye gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturmalar devam ediyor. Bu kapsamda Kara Havacılık Komutanlığında darbe girişimi sırasında meydana gelen olaylar, komutanlıkta görevli askerlerden FETÖ üyeliği tespit edilenler ile FETÖ yapılanması içinde hücresel ağda faaliyet gösteren sivil şüpheliler olmak üzere toplam 155 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Soruşturma kapsamındaki 155 şüpheliden 152'sinin değişik rütbelerdeki asker, 3'ünün ise sivil olduğu belirtilen iddianamede, toplam 149 kişinin tutuklu bulunduğu, 3 kişi hakkında yakalama kararı bulunduğu, 3 kişinin ise tutuksuz yargılandığı kaydedildi.

İddianamede, 148 şüpheli hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "askeri komutanlıkların gasbı", "nitelikli şekilde kasten insan öldürmek", "nitelikli şekilde kasten insan öldürmeye teşebbüs etmek", "nitelikli şekilde kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak", "silahlı terör örgütün yönetmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamalarından dava açıldığı kaydedildi. Diğer 7 şüpheli hakkında ise yalnızca "Fetullahçı terör örgütü üyesi olmak" suçundan soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

(Abdullah Sarıca/İHA)