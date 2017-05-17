Kara Havacılık Komutanlığı iddianamesi kabul edildi

Kara Havacılık Komutanlığında meydana gelen eylemlere ilişkin 155 sanık hakkında hazırlanan iddianame Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Kara Havacılık Komutanlığında meydana gelen eylemlere ilişkin 155 sanık hakkında hazırlanan iddianame Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin hazırlanan iddianame Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sincan Cezaevi Kampüsü içindeki salonda görülecek olan davaya 31 Temmuz'da başlanacak. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Oğuz Dik'in yöneteceği davada 3'ü sivil olmak üzere 155 sanık bulunuyor.



İDDİANAMEDEN

Soruşturma kapsamındaki 155 sanıktan 152'sinin değişik rütbelerdeki asker kişi, 3'ünün ise sivil olduğu belirtilen iddianamede, toplam 149 kişinin tutuklu bulunduğu, 3 kişi hakkında yakalama kararı bulunduğu, 3 kişinin ise tutuksuz yargılandığı kaydedildi. İddianamede, 148 sanık hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti hükumetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "askeri komutanlıkların gasbı", "nitelikli şekilde kasten insan öldürmek", "nitelikli şekilde kasten insan öldürmeye teşebbüs etmek", "nitelikli şekilde kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak", "silahlı terör örgütün yönetmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamalarından dava açıldığı kaydedildi. Diğer 7 sanık hakkında ise yalnızca "Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olmak" suçundan soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

(Abdullah Sarıca/İHA)