06.01.2017 18:41 Kar yağışıyla birlikte İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

İstanbul'da kar yağışının mesai çıkış saatine denk gelmesiyle trafik adeta durdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre trafik yüzde 90'a ulaşırken ana yollarda kilometrelerce trafik uzunluğu oluştu. İstanbul'da kar yağışının mesai çıkış saatine denk gelmesiyle trafik adeta durdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre trafik yüzde 90'a ulaşırken ana yollarda kilometrelerce trafik uzunluğu oluştu.



Meteorolojinin uyarılarının ardından beklenen kar akşam saatlerinde İstanbul'da etkisini göstermeye başladı. Kar yağışının mesai saatinin bitimine denk gelmesiyle İstanbul'da Cuma akşamı oluşan hafta sonu trafiği adeta ikiye katlandı. Trafik yoğunluğu akşam saatlerinde İBB verilerine göre yüzde 90'a ulaştı.



İstanbul'da ana halterlerde kilometrelerce trafik kuyruğu oluşurken ara yollarda da trafiğin durma noktasına geldiği bildirdi.

