29.12.2016 10:18 Kar yağışı nedeniyle mahsur kalan çoban kurtarıldı

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan çoban, 6 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı. Eskişehir'in Beylikova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan çoban, 6 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.



Edinilen bilgilere göre, Beylikova ilçesine bağlı Yukarı İğde Mahallesi'nde sürüsünü otlatan Alparslan Demir (31), aniden bastıran yoğun kar ve tipi sonucu yolunu kaybetti. Demir, akşam saatlerinde eve dönmeyince köylüler durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine Jandarma, AFAD, UMKE ve AKUT ekipleri köylülerle birlikte ortak bir çalışma yürüterek 6 saatlik arazi araması sonucu Alparslan Demir'i koyun sürüsüyle beraber buldu ve evine getirdi.

