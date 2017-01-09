Kar yağışı deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi

İstanbul'da kar yağışı ve sis, deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi.
İstanbul'da kar yağışı ve sis, deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi.
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO'nun bazı iç ve dış hat seferleri de iptal edildi. İptal edilen seferler şöyle:
"08:10 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
10:05 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
11:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü".