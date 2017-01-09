09.01.2017 10:02 Kar yağışı deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi

İstanbul'da kar yağışı ve sis, deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. İstanbul'da kar yağışı ve sis, deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi.



İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO'nun bazı iç ve dış hat seferleri de iptal edildi. İptal edilen seferler şöyle:



"08:10 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü



08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü



08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü



09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü



10:05 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü



10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü



11:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü".

