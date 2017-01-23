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Kar yağışı Çarşamba günü dönüyor
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Kar yağışı Çarşamba günü dönüyor

Meteoroloji tarih verdi: Kar geri dönüyor. Salı gününden itibaren yurt genelinde yeni bir yağışlı sistem etkili olacak. İstanbul dahil birçok ilde kar yağışı bekleniyor. Kar yağışının pazar gününe kadar etkili olması tahmin ediliyor. Çarşamba gününden itibaren yağışlar yurt genelinde etkili olacak.

Kar ne zaman yağacak? hava durumu 5 günlük rapor meteoroloji yayınladı. İstanbul'a kar yağışı yeniden geliyor. Salı gününden itibaren batı kesimden gelen soğuk hava dalgası yurt genelinde kar yağışlarını şeklinde dönecek. İstanbul için sabah saatlerinde sulu kar yağışı uyarısı geçen meteoroloji haftasonu için güneşli bir havayı haber verdi. Ancak hava sıcaklığı eksi 1 dereceye kadar inecek ve önümüzdeki hafta yağmur ile ısınmaya başlayacak. Kar yağışının pazar gününe kadar etkili olması tahmin ediliyor. Çarşamba günün itibaren yağışlar yurt genelinde etkili olacak.

İSTANBUL HAVA DURUMU KAR SALI GELİYOR

İstanbul hava durumu kısa bir mola veren kar yağışı tekrar geliyor. Salı gününden itibaren yurt genelinde yeni bir yağışlı sistem etkili olacak. İstanbul dahil birçok ilde kar yağışı bekleniyor. Yurdumuz batı kesimlerden gelen yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına giriyor. Soğuk havayla beraber gelen sistemde yağın cinsi kar şeklinde olacak. Yağışlar kıyı kesimlerde sağanak yağmur şeklinde gerçekleşecek.

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, İstanbul'da çarşamba günü karla karışık yağmur şeklinde etkili olması beklenen yağışlar perşembe günü kara dönüşecek. Kar yağışının pazar gününe kadar etkili olması tahmin ediliyor. Çarşamba günün itibaren yağışlar yurt genelinde etkili olacak. 

HAVA NASIL OLACAK?

Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmurlu, Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 3

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 7

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 11

Adana: Parçalı ve az bulutlu 15

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 9

Trabzon: Çok bulutlu 8

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -6

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 9


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