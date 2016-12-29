29.12.2016 08:45 Kar yağışı Bursa'nın üst kesimlerini beyaza bürüdü

Bursa'da kış şartlarının etkisini göstermesiyle beraber 3 ilçede okullar tatil olurken şehrin üst kesimleri beyaza büründü. Karayolları ve büyükşehir belediyesi ekipleri de Uludağ yolunun kapanmaması için gece boyunca küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Bursa'da kış şartlarının etkisini göstermesiyle beraber 3 ilçede okullar tatil olurken şehrin üst kesimleri beyaza büründü. Karayolları ve büyükşehir belediyesi ekipleri de Uludağ yolunun kapanmaması için gece boyunca küreme ve tuzlama çalışması yaptı.



Yenişehir, Harmancık ve Büyükorhan ilçesinde okulların tatil edildiği Bursa'da gece boyu aralıklarla yağan kar Uludağ eteklerinde bulunan birçok mahalleyi beyaza bürüdü. Teleferik, Uludağ yolu, Zeyniler gibi şehrin üst kesimlerinde kalan semtler beyaza büründü. Bursa'dan Oteller Bölgesi'ne yolcu taşıyan teleferik ise kar yağışına rağmen çalışmaya devam etti. Yıldırım Belediyesi ekipleri de Kaplıkaya Teleferik ve Zeyniler'de küreme ve tuzlama çalışması yaptılar.



Uludağ yolunda da çalışma gece boyunca sürdü. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve karayolları ekipleri gece boyu yolların açık kalması için küreme ve tuzlama yaptı.



Gece boyu yağan karın gün içinde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

