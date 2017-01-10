10.01.2017 10:46 Kar yağışı Bursa'da görsel şölen oluşturdu

Bursa'da yoğun şekilde hissedilen karın dinmesinin ardından kartpostallık görüntüler çıktı. Bursa'da yoğun şekilde hissedilen karın dinmesinin ardından kartpostallık görüntüler çıktı.



Aralıklarla devam eden kar yağışı, şehrin turistlik yerlerinden olan Tophane Surları, saat kulesi, Muradiye Külliyesi, Ulucami gibi mekanlarda da görsel bir şölen oluşturdu. Hava sıcaklığının eksi derecelerde ölçüldüğü Bursa'da çocuklar karla oynamayı ihmal etmedi.



Meteorolojiden alınan bilgiye göre önümüzdeki günlerde kar yağışının Bursa'da etkisini kaybedeceği belirtildi.

