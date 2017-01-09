09.01.2017 16:06 Kar tatili en çok çocuklara yaradı

Yoğun kar yağışının yaşandığı Ordu'nun Fatsa ilçesinde kar tatilini fırsat bilen çocuklar doyasıya eğlendi. Yoğun kar yağışının yaşandığı Ordu'nun Fatsa ilçesinde kar tatilini fırsat bilen çocuklar doyasıya eğlendi.



Ordu Valiliği tarafından olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verilmesini fırsat bilen çocuklar hem tatilin hem de karın tadını çıkardı. Bazı çocuklar kartopu oynarken bazıları da arkadaşlarıyla kayak yaptı. Kardan adam yapan çocuklar, kar yağışına ve okulların tatil olmasına çok sevindiklerini söyledi.

