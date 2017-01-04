04.01.2017 18:27 Kar suları Akgöl'ü canlandıracak

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi, ilçe merkez ve mahallelerde yürüttüğü kar temizleme çalışmalarında toplanan kar yığınlarını Ereğli Arıtma Tesisine bırakarak kurumaya yüz tutan Akgöl sulak alanının canlanmasına katkı sağlıyor. Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi, ilçe merkez ve mahallelerde yürüttüğü kar temizleme çalışmalarında toplanan kar yığınlarını Ereğli Arıtma Tesisine bırakarak kurumaya yüz tutan Akgöl sulak alanının canlanmasına katkı sağlıyor.



Türkiye'nin en büyük sulak alanlarından biri olan ve özellikle İvriz Barajı'nın yapılması ile birlikte kurumaya yüz tutan kuş cenneti Akgöl'ü kurtarmaya yönelik çalışmalara Ereğli Belediyesi de duyarsız kalmıyor. Akgöl'ü kurtarma çalışmaları kapsamında KOSKİ Ereğli Şube Müdürlüğü ile ortak çalışma yürüten Ereğli Belediyesi, şehir merkezinde temizlediği kar yığınlarını Akgöl'ü besleyen en önemli kaynaklardan biri olan Arıtma Tesisine bırakarak Akgöl'e can suyu olmaya çalışıyor.



Şehir merkezinden toplanan karların Arıtma Tesisi havuzlarına bırakılma çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Akgöl'ün Türkiye'nin en büyük sulak alanlarından biri olduğunu ancak son yıllarda gerek ekolojik dengenin bozulması gerekse su kaynaklarının kesilmesi ile birlikte can çekiştiğinin altını çizdi. Akgöl su havzasının kurtarılması adına gerek KOSKİ, gerek sivil toplum kuruluşları, gerekse Ereğli Belediyesi olarak ciddi çalışmalar yürütüldüğünü kaydeden Özgüven, yüzlerce kuş çeşidine ev sahipliği yapan bu doğa harikasını kurtarma çalışmalarına bir nebze de olsa katkı sağlamanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Bu kapsamda son yılların en iyi kar yağışını alan Ereğli kent merkezi ve mahallelerde temizlenen karları kamyonlarla arıtma tesisine getirdiklerini vurgulayan Özgüven, bu karların arıtma havuzuna dökülerek buradan da Akgöl'e aktarılmasını sağladıklarını kaydetti.

